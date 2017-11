Veure el món a través d'una fotògrafa amb discapacitat visual

L'Espai Orfeó de Lleida ha donat el tret de sortida a l'exposició fotogràfica 'Cormos's. Batecs de color', de la fotògrafa barcelonina Carme Ollé, en el marc de la 5a edició del cicle 'Diàlegs'. La mostra, que es podrà veure del 6 al 30 de novembre al vestíbul de l'Espai Orfeó, vol acostar al públic com veu el món una artista amb discapacitat visual.

El treball d'Ollé mostra com amb la seva visió altament reduïda és capaç de capturar detalls, fites o racons que resulten sorprenents fins i tot per als que estan familiaritzats amb l'entorn. L'exposició reuneix catorze fotografies en què els protagonistes són el color i el cromatisme de paisatges singulars de Veneçuela, Islàndia i les Canàries on la petjada humana és imperceptible.

A partir del 14 de novembre els visitants podran gaudir d'una experiència sensorial, ja que cadascuna de les instantànies s'acompanyaran d'un element olfactiu relacionat amb cadascuna d'elles. El mateix dia, i també dins del cicle 'Diàlegs', l'Espai Orfeó acollirà un concert sensorial a les fosques de la Coral Maristes amb el pianista invident Marc Sarrato.