Volades elèctriques de llegenda

Vols grafiters

Volar no és una utopia. Volar és versemblant. El GarGar així ho ha demostrat any rere any. I la localitat de Penelles esdevé la ganga. Estén les seves ales i les mou amb ímpetu. S’envola i s’engrandeix.

El GarGar és un festival gratuït durant el qual es realitzen intervencions artístiques als murs dels penellencs per dinamitzar la vila, acostar l’art a tothom i visibilitzar els artistes participants. Enguany 24 grafiters locals, nacionals i internacionals crearan una peça relacionada amb l’entorn, mentre el públic gaudirà del procés creatiu in situ. Una proposta atractiva d’esperit reivindicatiu que fusiona l’street art amb la música, els tallers, els food trucks i la cervesa artesana.

GarGuereu i planeu pels seus murs!

Art, teatre, música i cultura, molta cultura, en la secció mensual Silvinaction, rèplica del blog (silvinaction.cat ) que duu el mateix nom

Titelles de llegenda

Vet aquí que una vegada, en un indret ponentí de Catalunya, una fira de putxinel·lis va néixer amb la noble comesa de convertir-se en un pilar del mercat titellaire i de difusió artística. Els veïns de la zona eren els que més gaudien dels seus inicis bohemis. Hi ha qui afirma que l’abast festiu de la fira va anar encuriosint xics i grans, d’ací i d’allà. I així va anar eixamplant-se i creixent fins avui.

Trenta edicions després, la Fira de Titelles de Lleida pot presumir d’haver esdevingut un referent arreu amb una programació innovadora, de qualitat artística i, a més, amb un fort lligam amb el públic. Durant tres dies, 33 espectacles conviuran amb altres activitats paral·leles en diversos espais... I la llegenda es farà més i més gran!

Més elèctric que mai

Sovint ens cal sentir la potència d’un bon directe. Aquella que et dona energia en un corrent continu de notes musicals.

Llimac Elèctric és molt més que un espai de concerts. Llimac Elèctric és un petit escenari a Lleida fora dels circuits oficials que “promou la interacció cultural” de sotabosc i dona suport a bandes nacionals i internacionals, i ho fa sense ànim de lucre. Els seus concerts són una festa en què públic i músics viuen una interacció de proximitat un parell de cops al mes. El seu primer aniversari se celebrarà l’1 de maig en una triple cita amb el garage, el blues-rock i el punk-rock com a actors principals.

Així, doncs, Llimac Elèctric és el circuit en què la música en directe flueix per recarregar les nostres bateries.