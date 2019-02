Els alcaldes republicans donen suport als encausats pel Procés

Alcaldes republicans de les comarques de Lleida han creat el moviment Ajuntaments Sense Por per donar suport de manera organitzada i “transversal” des del món local als líders independentistes empresonats, als alcaldes i ciutadans investigats o encausats “per defensar la via pacífica per assolir la independència”. També preveuen emprendre accions de caràcter “legal” en defensa d’aquestes persones i per “internacionalitzar” la judicialització de la política catalana. El moviment agrupa una quarantena d’alcades, la majoria lleidatans, d’ERC i independents, però aspira a sumar-ne d’altres indrets i formacions.