Quan l’art i la tradició s’alien amb el comerç

Tàrrega és territori creatiu. O almenys això diu el lema de FiraTàrrega. Però no només de cultura viu la capital de l’Urgell. De fet, l’altre lema que va fer fortuna fa uns anys era Tàrrega vital, ciutat comercial. I és que la ciutat de Tàrrega s’ha convertit en un pol d’atracció, d’una banda, d’artistes i creadors i, de l’altra, de comerciants. Per això fa vint anys l’Ajuntament de Tàrrega va idear una fira que concentrés aquests dos punts forts de la ciutat: art i comerç. I heus aquí la Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals!

Així doncs, a les portes de Nadal, i juntament amb l’oferta comercial de la ciutat, Tàrrega esdevindrà un atractiu pol de compres, concretament del 7 al 9 desembre, quan tindrà lloc la 20a edició d’una mostra que es consolida com un dels principals aparadors de l’art, el disseny i l’artesania a les terres de Lleida. Amb l’objectiu de commemorar aquests primers 20 anys, la fira ha encarregat al targarí Guifré Urgell un mural commemoratiu de grans dimensions que reflecteixi el singular estil d’aquest jove artista. Urgell treballa en l’àmbit internacional personalitzant tot tipus de suports, accessoris, decoració, moda i complements amb espectaculars figures geomètriques i mandales. De tota manera, el recinte firal ja llueix un altre mural, el dels 10 anys, que va realitzar el col·lectiu grafiter de Tàrrega La Reserva.

D’altra banda, i per primera vegada, en el marc de la trobada s’impartiran tallers i demostracions a l’aire lliure, ja que hi intervé el foc. Un dels tallers se centrarà en la fosa de metall per confeccionar clauers i penjolls de disseny exclusiu que commemoraran el 20è aniversari i que els participants podran endur-se a casa. També s’oferirà una demostració de forja tradicional en què el públic podrà veure com es treballa i modela el ferro. Els infants també tindran la possibilitat de participar-hi forjant una petita eina. Tàrrega també posarà especial èmfasi en l’art com a teràpia per fomentar l’equilibri personal o l’estímul de la creativitat. Els tallers de l’artista i terapeuta Alba Torres o la conferència sobre educació creadora de Marc Gubern (La Títera Titelles), adreçats al públic familiar, en són un exemple.

Iniciatives solidàries

A mesura que s’acosten les dates nadalenques són moltes les iniciatives solidàries de col·lectius i entitats que es faran visibles al recinte firal. Entre d’altres, cal destacar la presència de la il·lustradora barcelonina Mònica Planas, que col·labora amb la Fundació Institut Guttmann a favor de persones amb discapacitats físiques i neurològiques. O la de l’atleta targarí Raúl Arenas i les samarretes solidàries del repte Sempre Endavant, que ajudaran una noia amb mobilitat reduïda a publicar un conte. Aquest apartat el completen calendaris benèfics de l’Associació Alba i l’Associació Alzheimer; productes de comerç just d’Oxfam Intermón, i artesanies de l’Associació Contra el Càncer i Dones Arrel.

Finalment, la cultura hi estarà representada pel fotògraf Jaume Solé i l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, que per vuitè any consecutiu seguiran confeccionant el fons d’imatges en 3D Retra(t)acció, que reflecteix el perfil contemporani dels targarins. Aquest projecte documenta com evoluciona el seu aspecte físic i la seva estètica, i constitueix un ric treball etnològic. Aquest marc cultural, com ja és habitual, també servirà per presentar novetats editorials impulsades des de Tàrrega. Enguany s’hi farà la posada de llarg del volum 48 de la Col·lecció Natan, dedicat a l’obra gràfica de l’artista targarí Jaume Minguell Miret (1922-1991). Es presentarà el diumenge 9 de desembre i esdevindrà el catàleg de la mostra que s’exhibeix sobre l’autor fins al 6 de gener a la Sala Marsà de Tàrrega.

La fira ocuparà una superfície de 2.500 metres quadrats distribuïts entre l’Espai Fassina, l’Espai MerCAT i la plaça de les Nacions Sense Estat, on es concentraran un centenar d’expositors que posaran a la venda creacions úniques en pintura, dibuix, ceràmica, escultura, orfebreria, fotografia, interiorisme, forja, tèxtil, manualitats i, també, alimentació artesana.