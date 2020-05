Els balcons seran sempre nostres

Et passes la setmana perseguit per informadors, analistes i opinadors que s’han de guanyar la vida fent creure que el que diuen és útil -quin enyor, els temps que el 90% de la població era analfabeta!-. I arriba el cap de setmana i voldries que la ràdio et fes companyia i t’entretingués. Però no. Sempre els mateixos continguts vírics creats als laboratoris de la caverna economicopolítica! Acolorits, això sí, amb bagatel·les vàries. A El suplement de Catalunya Ràdio, per exemple, David Carabén i Roger Mas parlen de cançons. Allò està bé. Llàstima d’alguns errors flagrants, com quan Carabén digué que Cançó de les dones és un poema d’Ausiàs March. Perquè, esclar, a l’edat mitjana no hi va haver cap altre poeta llevat de March, a casa nostra. O d’algunes omissions llastimoses i simptomàtiques, com quan Mas, parlant de peces sobre el perdó, va obviar La flor del taronger de Pau Riba. Sí que fins Homer s’adorm algun cop, però...

Però això rai! Em penso que tots plegats tenim clar que ja és tard per lamentar-se de res. La nostra era s’acaba. I no pas perquè uns éssers diabòlics ho hagin planejat creant virus en un laboratori, sinó pel principi de Peter, que diu que la nostra civilització acabarà regida per l’individu més incompetent en cada àmbit. Ja hi som. Tampoc no calia ser vident per predir el col·lapse. Sense anar més lluny, el flamant Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Enric Casasses, ho deixa clar en un poema del 2011, Som a l’era. Sí: si no volem que ens aixafi l’esfondrament de Babel, haurem de tornar a l’ era. Arromangar-nos per tornar a viure de les nostres mans i engegar a fer punyetes els índexs borsaris. Al final, com diu Romeu a Julieta des del peu del balcó, “és tan tard que ja es aviat”. Vaja, que tal com l’aurora neix de la nit la vida neix de la mort i, per tant, la vida tornarà. Ignoro si amb l’espècie humana formiguejant-hi. Suposo que sí, però alerta!, que a la vida no li cal pas l’espècie humana.

Felicitem-nos, doncs, perquè finalment tant proclamar que els carrers seran sempre nostres i que cal ensorrar el sistema acabarà per fructificar. Ara bé, no pas gràcies a les idees d’uns individus lúcids i a l’empenta d’una població heroica, sinó a l’excés d’imbecil·litat d’una societat que el que ha acabat per conquerir són els balcons d’una casa llogada a la banca. Tots els camins porten a Roma.