Els carrers i les cases de Sucs fan aigües

Danys als carrers, terrenys enfonsats, cases esquerdades i, consegüentment, veïns en peu de guerra. El desolador panorama de Sucs, al Segrià, ha obligat els seus soferts habitants a agrupar-se en una plataforma per reclamar la renovació immediata de les conduccions d’aigua d’aquest poble, a les quals atribueixen tots els seus problemes. Denuncien contínues incidències i trencaments de la xarxa de clavegueram, la qual cosa hauria anat en augment en els últims anys.

“El problema no ve d’ara”, lamenta un dels veïns que ens acompanya al llarg d’una improvisada ruta pel particular museu dels horrors de la localitat. No hi ha dubte: el moviment del terra ha afectat l’estructura d’algunes cases, tal com demostren les esquerdes aparegudes a les façanes. Però per què es mou el terreny? “Hi ha fuites d’aigua constants i canonades que es trenquen. No podem estar segurs que sigui per això, però molt probablement ho és”, confessa Carles Pasqual, un dels membres de la plataforma, creada ara fa quatre mesos amb el suport de 287 veïns i 9 entitats del poble, que van signar una missiva per a l’Ajuntament de Lleida en què, d’una banda, exigien la reparació urgent de la xarxa de clavegueram i aigua potable de la pedania i, de l’altra, demanaven una reunió amb el tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, en un termini màxim de dos mesos.

Un cop superat el temps indicat a la carta, els veïns de Sucs denuncien falta d’interès per part de la Paeria a l’hora d’atendre les seves demanes, que passen per la creació d’un pla de renovació total dels conductes d’aigua i una anàlisi per detectar la presència en les conduccions de metalls com el fibrociment o, fins i tot, el plom, material il·legal per a la conducció d’aigua potable. Diversos veïns de Sucs ens guien fins a un comptador, del qual surt un tros de tub fabricat amb aquest metall pesat. “El que no sabem és fins on arriba”, apunta un d’ells. I és que ni la mateixa concessionària del subministrament d’aigua, Aigües de Lleida, no disposa d’un mapa complet del clavegueram de Sucs. De totes maneres, l’alcalde pedani, Guillem Boneu, assegura que invertirà els 10.000 euros destinats al manteniment de les piscines a canviar algunes de les conduccions de plom.

L’Ajuntament de Lleida, que encara no s’ha posat en contacte amb la plataforma de Sucs per programar una reunió entre Larrosa i els veïns de la localitat, ha respost la petició amb un pla per renovar tot el sistema d’aigües de Sucs. A jutjar per les paraules del tinent d’alcalde, al juliol haurien de començar els treballs per arreglar un primer tram del subministrament d’aigua. “La primera setmana de juliol començarem les obres de renovació del clavegueram del carrer Major de Sucs. Aquesta serà la primera fase d’una actuació que s’ha d’anar fent a poc a poc per una senzilla raó: perquè primer s’ha d’actuar en el clavegueram que recull les aigües que venen d’altres zones de la ciutat de Lleida”, explica Larrosa. Després d’aquesta primera fase d’obres, que suposarà una inversió d’uns 240.000 euros, la Paeria té previst actuar al carrer dels Horts i, a continuació, canviar tota la xarxa de clavegueram.

Suspicàcies entre els veïns

“El problema no ve d’ara”, insisteix un altre veí. De fet, l’any 2014 van aparèixer diverses esquerdes al bar de poble després que s’enfonsés la vorera adjacent. Aigües de Lleida resoldria la situació “tapant” els forats, segons asseguren els veïns. Aquell esdevindria el primer d’un conjunt d’incidents que han desembocat en una situació insostenible per als habitants d’aquesta pedania de la ciutat de Lleida. Perquè les canonades d’aigua potable s’esquerden amb facilitat; l’estat de les conduccions de sanejament és precari o, de vegades, inexistent, amb algunes canonades trencades en què l’aigua flueix per tot arreu; hi ha cases que Aigües de Lleida no sap on desaigüen i d’altres que desaigüen en ramals que la mateixa companyia reconeix que no estan registrats als seus mapes; hi ha conductes públics que passen per sota de les cases, amb el risc que això suposa en cas de trencament, i perquè la conducció de l’aigua de la pluja cap al clavegueram és gairebé inexistent, i quan plou els carrers es converteixen en rieres.

Aquell mateix 2014, a causa de les esquerdes que havien aparegut a la façana del bar, Aigües de Lleida va fer una inspecció general de les filtracions d’aigua i va detectar fins a 37 incidències que, a hores d’ara, encara no s’haurien solucionat. “Aigües de Lleida i l’Ajuntament es van passant la pilota. Ja veurem què passa ara...”, lamenta un dels veïns. I és que la concessió de l’aigua a Aigües de Lleida obliga la companyia a encarregar-se de totes les reparacions, però el Comú de Lleida denuncia que l’empresa hauria tancat l’aixeta de les inversions fins que no es resolgués el deute que la Paeria té amb la concessionària, que, segons el grup municipal, ascendeix a 40 milions d’euros.

Les conduccions d’aigua de l’EMD de Sucs no es renoven des del 1950. I les esperances que això pugui canviar comencen a fer aigües entre els veïns.