“El coiot és el mal que hiverna en alguns individus”

L’assassinat d’Isabel Bascuñana, una jove universitària lleidatana, comès per Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el vigilant d’un pàrquing de Lleida amb antecedents criminals al seu país, l’Equador, on se’l coneixia com el Monstre de Machala per haver matat vuit dones, sacsejava la capital del Segrià ara fa setze anys. L’espai Crims, del lleidatà Carles Porta, tant en la seva versió radiofònica com televisiva, hi ha dedicat més d’un capítol, i és que la repercussió del crim, per la mateixa idiosincràsia del perpetrador, transcendiria les fronteres de l’estat espanyol. En definitiva, un assassinat que no només marcaria una generació sencera, sinó també “un periodista que no vol ser periodista”, tal com es defineix ell mateix. Parlem de Ferran Grau, un dels protagonistes del programa de TV3 dedicat a Chamba i autor de L’hivern del coiot (Alrevés Editorial, 2020), una novel·la a mig camí entre la ficció i el documentalisme sobre l’assassinat d’Isabel Bascuñana a mans del Monstre de Machala.

“ L’hivern del coiot és el llibre que fa setze anys que tenia pendent d’escriure. O la novel·la que fa setze anys que estic escrivint, almenys en el meu fur intern, vaja. És una història tràgica que va tenir lloc a la meva ciutat natal però també és la història d’un aspirant a escriptor que es va creuar la víctima d’un assassinat en l’adolescència i que no seria conscient fins a la seva mort que important que va ser aquell estiu de joventut”, explica Ferran Grau, segons ell aspirant a periodista i escriptor. “Soc molt crític, però també molt autocrític. Des de ben jovenet vaig voler ser periodista, però des de fa uns anys que ja no vull ser-ne, o potser no vull ser el tipus de periodista en què m’he acabat convertint. Em sento arrossegat per les presses; en canvi, quan escric em puc prendre tot el temps del món. Però per respecte a aquesta professió, no puc denominar-me escriptor”.

‘True crime’

Tot i això, Grau ha publicat, entre d’altres, Dues cicatrius (Capital Books, 2016) i dos volums de ficció sobre el detectiu barceloní Enric Cazaneuve juntament amb Oriol Molas en què, com a L’hivern del coiot, parteix d’un fet traumàtic per construir un relat a mig camí entre la realitat i la ficció.

“No sé escriure de cap altra manera. M’enfronto a la literatura des de la meva tradició literària, marcada per gent com Carrère, Cercas, Muñoz Molina i Beigbeder”, apunta l’autor, que en aquesta ocasió s’ha atrevit amb el gènere del true crime protagonitzat per... ¿un coiot?

“El coiot és el mal que hiverna en alguns tipus i que quan es produeix un desencadenant els desperta una mena de sadisme primaveral”, puntualitza Grau, que afegeix: “Coiot també és com em refereixo al monstre, al Monstre de Machala, un dels depredadors més implacables dels nostres temps”. Un assassí de dones que ha convertit en escriptor un periodista. O aspirant a.