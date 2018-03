La detenció de Puigdemont crispa el carrer

Un grup de més de 200 persones van tallar ahir l’A-2 a l’altura de Soses (Segrià) en sentit Barcelona. Segons el Servei Català de Trànsit, el tall es produïa al voltant d’un quart d’onze del matí i es van registrar retencions en aquest punt de l’autovia. Els vehicles més afectats per aquest tall situat poc abans de la sortida 446 van ser una vintena de camions, mentre que els cotxes van anar abandonant el lloc pels laterals. No obstant això, els Mossos van ajudar els camions a fer marxa enrere i poc abans de les dotze del migdia ja no quedava cap vehicle atrapat en aquest tall de l’autovia. I és que els vehicles es van desviar per la sortida 444 cap a carreteres secundàries. En aquest sentit, mentre alguns dels conductors increpaven els manifestants, d’altres tocaven el clàxon i els donaven ànims per la protesta.

No és l’únic tall, però, que s’ha produït aquesta setmana, ja que dilluns unes 150 persones van tallar l’A-2 entre Alcarràs i Soses col·locant neumàtics a la calçada i pancartes a favor de la República i per la llibertat dels presos polítics. Les retencions es van acumular des de dos quarts de vuit del matí, quan s’iniciava el tall, i els vehicles procedents de Saragossa es van desviar per la N-II, a l’altura del quilòmetre 446.

Tanmateix, abans d’abandonar el lloc els manifestants van encendre els neumàtics amb els quals havien impedit la circulació per l’autovia, i per aquest motiu el restabliment del trànsit encara es va endarrerir unes hores.

Una representant dels Comitès de Defensa de la República (CDR) explicava que feien l’acció per protestar per la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Alemanya aquest diumenge passat, reivindicar la llibertat dels presos polítics i que els exiliats puguin tornar a casa seva. “Justament per això hem lluitat tants anys, per tenir el que teníem, el que volem i, sobretot, el que necessitem”, va assenyalar la representant dels CDR.

Setge a la Subdelegació

La detenció de Puigdemont ha tingut més conseqüències, com ara la protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República davant de la Subdelegació del govern espanyol a Lleida el mateix dia de la seva intercepció a Alemanya. En aquesta mobilització es van viure escenes de tensió entre els manifestants i els Mossos, que van carregar diverses vegades per evitar que els concentrats poguessin arribar fins a les portes de l’edifici. Els escopeters de la policia catalana fins i tot van disparar salves per dispersar-los. La mobilització, amb el lema Trenquem les cadenes de la repressió, va arribar a congregar unes 3.000 persones, xifra que es va reduir a uns quants centenars quan van començar els enfrontaments amb la policia. Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques, hi va haver dues persones ferides.