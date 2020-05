Les empreses de Lleida es digitalitzen

La digitalització ja era una realitat per al sector empresarial abans del covid-19, però la crisi ocasionada per aquest virus ha obligat les empreses lleidatanes a disposar de plataformes i estratègies online per seguir generant negoci. Glòria Martínez, mentora de negocis i màrqueting, fa temps que orienta els seus clients en aquest sentit, però els seus consells sobre transformació digital per construir negocis rendibles han adquirit més rellevància al llarg de les últimes setmanes. De fet, sumant-se a l’onada de solidaritat que ha aflorat arran la crisi, recentment ha ofert un seminari gratuït online en el qual s’han inscrit prop de 400 persones.

“He comprovat de primera mà que vivim l’eclosió dels negocis digitals i que aquells que tenien els deures fets se’n sortiran, en molts casos fins i tot reforçats”, explica. En realitat, assenyala, “no tothom està aturat: hi ha negocis que no només continuen venent sinó que venen més que abans de la crisi”. Segons Martínez, “són negocis que han entès que el comportament de compra ha canviat, que s’han adaptat a un model de negoci intel·ligent, flexible i optimitzat i que són visibles. I tot això, sense disposar d’una estratègia digital, no seria possible”.

Per contra, afirma que “la crisi del coronavirus també ha posat de manifest que la realitat és que molts negocis no estan preparats, sobretot pimes”. Per a la mentora, aquesta situació és una gran oportunitat per reinventar-se, “tot i que molts empresaris ho estan comprovant per força, ja que la situació els ha forçat a sortir de la zona de confort”.

Reconversió al món digital

N’és una bona mostra l’agència de comunicació creativa lleidatana La Pometa, que durant els dos últims mesos ha promogut la digitalizació d’una vintena d’empreses lleidatanes. “L’estat d’alarma ha obligat les companyies a establir processos de teletreball i relacions online”, explica la CEO de La Pometa, Laia Rogel. En aquest sentit, Rogel recorda: “Som d’una generació que ha nascut amb les xarxes socials i ara ens dediquem a acompanyar les empreses a fer aquest pas cap al món digital”.

La CEO parla d’un boom de la transformació digital a Lleida. “Ens pensàvem que aquesta digitalització estava consolidada, però hem vist que no”. Entre altres motius, Rogel esgrimeix una qüestió generacional: “A Lleida hi ha moltes empreses de tota la vida liderades per persones més grans que creuen que, si els ha anat bé fins ara, no hi ha motius per canviar. I ha hagut de venir una pandèmia perquè s’adonessin de la importància d’adaptar-se als nous temps”.

Una vintena d’empreses, doncs, per a les quals s’han creat noves pàgines web, campanyes de promoció a les xarxes socials i e-commerce per digitalitzar els seus processos de venda i atenció al client. En definitiva, per continuar connectats al món real, un món real però més digital que mai.