L’espectacle de la floració al Baix Segrià

La floració de presseguers, nectariners i arbres de platerines i paraguayos, entre d’altres, es va esglaonant del febrer a l’abril en funció de l’arbre dominant en el cultiu de la zona, la qual cosa comporta un impacte estètic al paisatge que ha esdevingut un dels principals atractius turístics del Baix Segrià quan l’hivern i la primavera es fonen indissolublement. Els colors de les flors d’aquests fruiters de pinyol van del blanc al groc, rosat i fins i tot fúcsia en el cas d’algunes varietats de presseguer, encara que també pot ser diferent segons la varietat d’arbre dins d’una mateixa espècie, ja que, per exemple, hi ha ametllers de flor blanca i d’altres de flor rosa.

Així, a l’àrida plana del Baix Segrià, els monòtons colors de l’hivern es vesteixen de gala un cop l’any gràcies als roses clars, els fúcsies i els blancs multitonals, que configuren un panorama encisador. Conscients d’això, diversos pobles del Segrià com Torres de Segre, Maials i Aitona posen en marxa esglaonadament des de fa uns anys les seves respectives iniciatives turístiques per mostrar els camps florits. Aquest any començarà el 16 de març la localitat d’Alcarràs, que l’any passat va aglutinar prop de 200 persones als seus camps fruiters en tan sols dos dies.

D’aquesta manera, el Baix Segrià ha impulsat una forma més de turisme natural i sostenible que es vehicula a través d’un seguit d’activitats de divulgació d’aquest fenomen cíclic i natural. Així, doncs, la intervenció d’experts locals i diversos itineraris en diferents camps de fruiters en plena floració s’aniran reproduint arreu de la comarca durant els mesos de març i abril.

Alcarràs Florit

Alcarràs ultima els preparatius per a la sisena edició de la ruta de patrimoni Alcarràs Florit, una iniciativa que tindrà lloc el 16 i el 23 de març després que l’any passat s’ampliés a dos dies arran de l’alta demanda per observar l’estampa de colors que dibuixen els arbres fruiters en flor. La convocatòria d’aquest municipi del Segrià consisteix en una ruta pel territori amb sortida de la plaça del Mercat que ofereix als participants la possibilitat de gaudir del paisatge, l’entorn dels fruiters florits i el patrimoni arquitectònic i històric del municipi. En aquest sentit, per als amants de la fotografia s’ha convocat la sisena edició d’un concurs a Instagram en què, sota l’etiqueta #AlcarràsFlorit19, tots els interessats tenen l’oportunitat de publicar les seves instantànies preferides,

L’activitat continuarà amb un esmorzar entre fruiters a l’Alzina Centenària d’Alcarràs, un espai on tècnics en agronomia de Fruits de Ponent explicaran l’evolució vegetativa de l’estat de floració dels arbres, i una visita a l’agrobotiga de la cooperativa. Finalment, la jornada es clourà amb una visita guiada al Centre d’Interpretació del Món Rural, un equipament amb pocs anys de vida que incorpora una mostra de material, instruments i eines agrícoles que permetran als visitants fer-se una idea de com era la vida als camps fruiters abans de l’auge de la mecanització.

El preu per persona és de 5 euros, i inclou, entre altres serveis, el transport en autocar, ja que l’ús del vehicle privat està restringit. Segons la regidora de Patrimoni de l’Ajuntament d’Alcarràs, Noèlia Díaz, “l’activitat no només pretén transmetre les virtuts estètiques del paisatge, sinó també tota la feina que du a terme el pagès, fet que resulta incompatible amb el trànsit de desenes de cotxes per les seves terres”. Díaz afegeix que es tracta d’una activitat “sostenible”: “Més enllà d’ensenyar flors volem educar la gent sobre el respecte envers el nostre entorn més pròxim”.

D’altra banda, activitats com Alcarràs Florit representen tan sols la primera etapa d’un cicle que, en el cas de la primera localitat del Baix Segrià, prossegueix al juliol amb Alcarràs en Fruit, que obre el procés de recol·lecció de fruita al turisme, en què els participants poden recollir la fruita directament de l’arbre i tenen l’opció d’emportar-se una caixa de fruita, i desemboca en la Fira del Comerç i el Rebost, el resultat de la producció de tot l’any i una mostra de les conserves que es consumiran durant l’hivern. I és que una flor no fa estiu, sinó una fruita que ens entrarà pels ulls a la primavera i ens alimentarà l’ànima -i l’éstomac- la resta de l’any. Tancant el cercle.