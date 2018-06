De festival en festival i canto i ballo perquè algú toca

“Seria terrible viure sense música”, deia anys enrere Los 40 Principales mentre els quatre primers acords de l’obra mestra d’Oasis, Wonderwall, es repetien insistentment. Curiós que fos l’emissora que menys ha treballat en favor del bon gust auditiu dels nostres joves qui creés una falca radiofònica tan encertada i, alhora, apropiada. I és que seria terrible viure sense la música d’aquells festivals que s’allunyen de les propostes més generalistes que poblen l’entorn de la capital catalana. Així, doncs, tot i que no rebin l’atenció mediàtica que mereixen ni obtinguin el gruix de públic d’altres cites, l’èxit dels festivals lleidatans resulta inapel·lable, com va demostrar aquest passat cap de setmana el Mon Amour de Mollerussa, una de les novetats més destacades d’enguany. Perquè seria terrible viure sense música, però encara seria més terrible viure amb la mateixa música de sempre. Com a remei a aquest mal, tres dels festivals estiuencs mes sui generis de les terres de Lleida que segur que faran les delícies dels paladars més refinats.

Dansàneu

Dansa, música i patrimoni són els tres eixos vertebradors del Festival de Cultures del Pirineu, més conegut com a Dansàneu, que arriba a la 27a edició del tot consolidat.

Del 30 de juny al 8 de juliol el Dansàneu inundarà de dansa i música de qualitat les valls d’Àneu explicitant la seva voluntat de refermar el model de festival d’estiu pensat des del territori i amb paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic. De fet, els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu seran els escenaris d’una proposta artística de marcat to contemporani que vol revalorar l’excel·lent patrimoni de les valls. Així, el Dansàneu incorpora com a subseus dos nous emplaçaments: els safareigs historicopatrimonials de Sorpe (on tindrà lloc la 2a edició del Tastàneu, amenitzada pel conjunt Duetu) i l’església de Sant Pere del Burgal, a Escaló.

La multipremiada companyia de dansa encapçalada per Marià Muñoz i Pep Ramis, Mal Pelo, reconeguda enguany amb el Premi Ciutat de Barcelona i que anteriorment ja havia rebut el Premi Nacional de Cultura; els ballarins i coreògrafs Quim Bigas, que presentaran Molar ; Raquel Gualtero, amb NUÀ (una producció d’encàrrec del Dansàneu en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i l’Illenc); la companyia mallorquina UNAiUNA, amb la seva proposta Galejar, i la producció pròpia Galeuscat, que uneix les veus femenines del conjunt IALMA amb l’acordionista Iñaki Plaza i els catalans Manu Sabaté i Ciscu Cardona, són alguns dels noms propis que formen part del programa d’enguany del Festival de Cultures del Pirineu.

Paupaterres

Sons d’arrel tradicional i nous corrents de fusió conflueixen a Tàrrega el 12, 13 i 14 de juliol en el Paupaterres. Fins ara, vint edicions carregades de música, esforç i il·lusió que n’han fet un dels festivals musicals de referència a les terres de Lleida, superant any rere any el nombre d’assistents. I aquest 2018 assoleix la 21a edició amb una programació pensada per a tots els públics: sopars a la fresca amb una variada oferta gastronòmica, els concerts d’alguns dels grups més esperats d’aquest estiu i tallers i espectacles per als més petits de la casa al PaupaKids.

Luar na Lubre, Lágrimas de Sangre i Sense Sal van ser les primeres agrupacions confirmades en un cartell que conjuga formacions consolidades i grups emergents que despunten amb força. Així, els que s’animin a plantar-se a la capital de l’Urgell podran acostar-se a sonoritats tan diverses com les presentades per Buhos, Gossos, La Terrasseta de Preixens, Discípulos de Otilia, Korrontzi, David Hillyard & The Rocksteady, Pupil·les, Bemba Saoco, Miaú, BCN Ska-Jazz Orquestra, Raül Benéitez, Walking Roots, El Sobrino del Diablo, Fustegueres, Lo Petit Comitè i Dirty Brown.

Festival de Música de Rialp

El Festival de Música de la Vila de Rialp celebrarà la majoria d’edat amb un programa que opta per la diversitat de gèneres i d’estils, amb 11 concerts del juliol al setembre.

El festival s’obre el 18 de juliol amb el pianista Marc Heredia, que actuarà a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida. Després de la sessió inaugural allunyada del seu hàbitat natural, el festival es traslladarà al seu escenari habitual, l’església parroquial de Rialp, per oferir actuacions successives durant l’agost del gòspel de The Sey Sisters (dissabte 4); Trio amb Piano, amb Jesús Reina al violí, Guillermo Pastrana al violoncel i Ángel Sanzo al piano (diumenge 5); el violoncel d’Arnau Tomàs amb suites de Bach (dijous 9); Philarmonisches Streich Quintett de Berlín (diumenge 12); el flamenc simfònic de Pedro Navarro (dimarts 14); Tomeu Penya, que presentarà nou disc, 50 cançons (dimecres 15), i les flautes i gaites medievals de Carlos Núñez (diumenge 19).

Ja al setembre, Alba Atcher, Laia Casanellas, Roser Gabriel i Olushola Arowoshola, la pianista Ludovica Vincenti i Artur Blasco & Marien de Casimiro clouran la divuitena edició del festival.