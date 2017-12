Un festival de rock-and-roll amb denominació d'origen

El Calling Rock Fest va néixer ara fa un any amb una idea clara: crear un nou espai en què les bandes de rock-and-roll, tant emergents com ja consolidades, de Lleida poguessin presentar les seves propostes i els seus nous treballs.

Després de l'èxit del primer any, la segona edició arriba el proper 16 de desembre al Cafè del Teatre de Lleida amb més força i ganes de consolidar-se. En el futur, afirma el seu creador, el músic Joan Lozano, aquest petit festival pretén esdevenir una plataforma que ajudi les bandes de Ponent a obrir-se camí dins del panorama musical estatal.

En aquesta segona edició, el festival comptarà amb la participació de tres bandes i dos discjòqueis. La proposta més "bruta" (en el bon sentit) i punk vindrà de la mà de Walking Dicks, una banda formada a finals de l'any 2012 per Issi Rebellion, Jordi Fo i Aitor Walking. Els seus components, que esperen poder presentar aviat el seu primer treball, representen en escena una barreja de ràbia punk i melangia que no deixa ningú indiferent.

The Chain Smokers Band va néixer el maig de l'any passat fruit del retrobament de dos músics amb una gran experiència sobre les seves espatlles: l'Edu Perez i l'Ivan Oliveras. Tot i que només ha passat un any i mig des de la seva creació, la banda ja porta més de cinquanta concerts. A principis d'aquest mateix any 2017 s'incorporen al projecte David Vall a la bateria i David Garcia al baix. Després d'enregistrar dos senzills, la banda es troba immersa actualment en el procés de gravació del seu primer LP.

Callejón Canalla és un grup de rock-and-roll establert a Lleida influenciat, sobretot a partir del segon LP, per grups anglosaxons impregnats de blues i rock americà tals com Led Zeppelin, Cream, Gary Clark, The Brew, The Stone Foxes o Black Berry Smoke, però també per grups com Extremoduro o Platero i tu. Des de l'any 2011, amb dos discs editats i més de cinquanta concerts arreu del país, de nou es disposen a sortir de gira per presentar el seu últim treball 'Indicio Final'.

Per la seva banda, el discjòquei Gerry, propietari de La Casa de la Bomba i un personatge imprescindible en l'escena musical més underground de Lleida, s'apoderarà dels plats del Beat Cafè & Soul a les dotze del matí del mateix dia 16 per oferir una sessió-vermut d'allò més canalla mentre que el Sergi Beat li agafarà el relleu a La Casa de la Bomba, un cop acabats els concerts del Cafè del Teatre, per acabar una nit que promet foc creuat, molt decibel exquisit i, per sobre de tot, molt rock-and-roll.