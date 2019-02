Els ‘indies’ conquereixen la ciutat de Lleida

Els lleidatans alternatius, o més concretament fans de l’ indie estatal, estan d’enhorabona. Fa molt temps que a la capital del Segrià es demana una alternativa d’oci nocturn més enllà del reggaeton, l’ electro latino i el pop de capçalera. Si bé és cert que hi ha alguns locals, com La Casa de la Bomba, el Bar Tucumán o la sala Les Paul, que ofereixen habitualment una cartellera amb discjòqueis contrastats, i són considerats per molts els únics pubs nocturns on es pot trobar una oferta diferent, també ho és que si qualsevol nit algú opta per passejar per les zones d’oci nocturn de Lleida podrà comprovar que existeix una demanda que mai no s’ha acabat d’abastir del tot.

Paradoxalment, de locals a Lleida no en falten. Així doncs, què és exactament el que fa que les sales no ofereixin una proposta alternativa a l’existent actualment?

Una nit diferent a Lleida

A aquesta pregunta s’han enfrontat, en comunió i reflexivament, el fotògraf lleidatà de música indie per antonomàsia, Rafa Ariño, creador del projecte Girando con..., i la Sala Manolita. I fruit de múltiples reunions i possibles solucions a aquesta qüestió, ha nascut Tu noche más indie, una programació de concerts a la mateixa discoteca que aposta clarament per les bandes indie catalanes i espanyoles emergents i ja consolidades.

Així, el dia 15 de febrer va tenir lloc el primer d’una extensa llista de concerts de la mà de Carolina Durante, que sense ni tan sols un LP encara publicat personifiquen de manera molt clara els termes indie i emergent.

Un abundant públic (més de 250 persones segons els organitzadors) entregat completament a la banda va deixar clar, ja el primer dia, que les ganes d’una proposta com aquesta eren més que una mera suposició.

Uns convidats de luxe

No obstant això, podria semblar que la proposta no es diferencia gaire de la programació que poden oferir ocasionalment locals com El Cafè del Teatre, però ni de bon tros. Per començar, Tu noche más indie és una proposta creada “per gent de Lleida i per a gent de Lleida”, sosté Ariño, que busca, més enllà de programar concerts puntuals, consolidar una nit, en aquest cas la del divendres, com una jornada indiscutiblement indie. Per això, a part dels concerts, el projecte pretén oferir als assistents sessions de discjòqueis abans i després de les actuacions en sintonia amb l’espectacle principal.

Concretament, tres dels set concerts que estan programats fins al 17 de maig compten amb la presència de discjòqueis tan coneguts com Guille Milkyway, de La Casa Azul, que va acompanyar Carolina Durante el dia 15; Axel Pi, baterista del grup barceloní Sidonie, i el mateix Ariño, acompanyant les seves sessions, com és habitual, amb les fotografies del seu projecte Girando con..., amb el qual porta sis anys retratant el dia a dia de les bandes més influents i emergents del panorama indie estatal.

Enzel, Elefantes, Soledad Vélez, Alice Wonder, Amatria i Raúl Rodríguez completen un cartell ambiciós -“Que no pretensiós”, diu Ariño- que vol ser la punta de l’iceberg de l’ indie lleidatà.