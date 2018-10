Una lleidatana il·lumina la cara del Beauty Bridal Day de Barcelona

La Maria Buira és filla de la seva mare, com la majoria de filles de les seves mares, però, per desimboltura, sensibilitat i bellesa, la Sara i ella comparteixen tant intangibles com tangibles. Una família d’artistes que han substituït el gust auditiu pel visual a mesura que les noves generacions s’obrien pas, i és que, una interiorista i l’altra esteticista, totes dues han apostat pel vessant més artístic de les seves respectives professions, tal com els avis d’una i els pares de l’altra ho van fer en el món de la música. I avui la Maria ajuda la seva mare, la Sara Buira (persona), perquè la posada de llarg del primer producte cosmètic de Sara Buira (empresa) al Palauet de Barcelona en el marc del Beauty Bridal Day, esdeveniment de bellesa i imatge per a núvies, sigui un èxit rotund. “El va treure al mercat el 7 d’abril del 2017, el dia que jo feia 25 anys. Em va dir que si aquell dia havia fet una de les millors coses de la seva vida, res no podia fallar escollint la mateixa data per donar a llum la seva segona millor creació”, ens explica la Maria tota cofoia mentre la seva mare atén l’aglomeració de personalitats que s’apleguen davant de l’estand per conèixer les virtuts de la seva proposta de bellesa. La dissenyadora Rosa Clará i el maquillador Eduardo Ferreira, entre d’altres, van mostrar el seu interès per Magic Flash.

I què és Magic Flash? Ens ho explica la Sara Buira: “Es tracta d’un innovador tractament professional sèrum de bellesa amb extracte de gerds que aporta lluminositat a la cara de manera immediata i permanent durant 24 hores”. També ens ho explica la Maria Buira: “És un producte ideal per aplicar abans del maquillatge. A més, a mi em pica molt la pell i necessito mantenir-la hidratada tot el dia, per això necessitava un producte d’aquestes característiques a la meva vida”. Però què el diferencia d’altres flaixos que podem trobar al mercat? “És tan natural que amb la llum del sol el color vermell dels gerds s’esvaeix, per això el presentem dins d’una capseta tancada. De fet, gairebé només porta gerds, una vitamina C natural que ajuda a calmar la circulació perifèrica de la pell i evitar així l’aparició d’aquelles venetes tan molestes. Els flaixos actuals pugen les faccions durant dues hores però després tornen a caure, a diferència del Magic Flash, que assegura una hidratació durant 24 hores”, ens respon la Sara. “Jo sempre l’utilitzo, sobretot els dies que tinc una festa i l’endemà he d’assistir a un acte important, o fins i tot quan viatjo, perquè la pell continua sana i al seu lloc després de tot un dia”, ens contesta la Maria. Paraula de mare i filla.

Una passió: l’estètica

Inquieta i apassionada, la Sara Buira iniciava la seva carrera professional en el món de l’estètica ara fa 35 anys, i ho feia per aquesta mateixa inquietud i passió, col·laborant en curtmetratges, videoclips i qualsevol proposta que l’obligués a enfrontar-se a un nou repte. Amb l’objectiu que la dona prengui consciència de les seves vàlues i les pugui transmetre, la Sara ha anat creixent i formant-se en els diversos àmbits relacionats amb la seva professió participant regularment en nombrosos cursos, seminaris i jornades d’estudi que l’han dotat d’uns coneixements tècnics que la situen al cim del sector de la bellesa femenina.

Amb cinc esteticistes més al seu càrrec, la Sara es fa un fart de maquillar, sobretot núvies, i la cosmètica i la cosmocèutica, amb una adequada prescripció mèdica, esdevenen la base del seu èxit. En definitiva, una dona de veritat que porta més de trenta anys treballant amb dones de veritat, tant de veritat com la màgia de les seves mans. I del seu Magic Flash, esclar!