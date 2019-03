La llevadora dels teus somnis

La contribució més significativa de Sigmund Freud a la psicologia és el seu concepte de l’inconscient. “Ell considerava que no som totalment conscients de tots els nostres pensaments, per això actuem basant-nos en raons que no tenen res a veure amb el que pensem”, apunta la psicòloga targarina establerta a Barcelona Rosa Farran, que recorda que “per a ell els somnis proporcionaven el millor exemple de la nostra vida inconscient”. Malgrat que Farran no utilitza els somnis en les seves sessions, no en nega la utilitat en determinades teràpies “sempre que el professional estigui ben format”. Segons ella, “cal prioritzar el benestar del pacient, i tots hem d’aportar el nostre granet de sorra per guarir-lo”.

Un dels granets de sorra d’aquest oasi que és la salut mental podria ser l’aportació de Laia Molina, terapeuta transpersonal o, tal com li agrada definir-se, “llevadora d’històries”. “De fet, soc integradora de somnis, perquè jo no els interpreto, no hi ha una recepta única ni un sol significat, es tracta d’una exploració molt més àmplia i personal”, ens explica la Laia. El seu mestre és el psicòleg Jordi Borràs, col·laborador habitual del programa de Catalunya Ràdio L’ofici de viure i responsable de traslladar els estudis fets als Estats Units fins a l’estat espanyol, “una investigació que va més enllà de la interpretació clàssica dels somnis, que és com si el director de cinema preguntés als espectadors de què va la pel·lícula”, insisteix la terapeuta abans de donar-nos les primeres pistes sobre el seu mètode: “La integració dels somnis no va de buscar les respostes a fora, sinó d’exploració personal per integrar els somnis en el dia a dia i actuar en consonància. Perquè no es tracta de buscar definicions, sinó d’utilitzar el somni com un mapa, un portal cap a un mateix”.

Al capítol 3 de la segona temporada de Joc de trons, un dels protagonistes presagia que alguna cosa negativa està a punt de passar després de somiar que queia per un penya-segat. ¿On queda la mitologia dels somnis, doncs, si apliquem el concepte de la Laia? Ens respon ella mateixa: “Els mites tenen molt a veure amb les interpretacions que es fan dels somnis, ja que tothom acaba vivint el mateix, però cada visió del món explica el somni des de la seva perspectiva”. D’acord, però no ens podem estar de preguntar-li sobre un dels somnis més habituals: la caiguda de les dents. “Les dents surten, ens cauen les de llet, apareixen les bones... Per tant, pot parlar del canvi d’un estadi a l’altre. També ens podem preguntar per a què serveixen: per nodrir-nos, parlar, mossegar... Per defensar-nos ensenyem les dents, quan alguna cosa no ens agrada. Ara bé, el sentit del meu somni pot ser diametralment oposat al teu”, conclou la terapeuta.

Pseudoteràpies

“Actualment s’està parlant molt de les pseudoteràpies, fins i tot en l’àmbit de legislació”, afirma la psicòloga Dolors Zapata, amb consulta a Lleida, que es mostra pròxima al parer de Rosa Farran: “Cal fer ús de les diferents opcions que ofereix la persona, donar-li suport sense limitacions i facilitar l’aprofitament de tots els recursos”. Per a la Dolors, “els somnis són una eina més per treballar amb el pacient al voltant de les seves pors, preocupacions, motivacions...”

Parlem amb Pilar Bosch, que va assistir a una de les xerrades que Laia Molina imparteix mensualment a la capital del Segrià. “Des d’aquell dia escric un diari dels meus somnis, anoto en una llibreta el que he somiat tot just quan em desperto. Ara noto que estic més atenta, sé el que vull, com si els somnis em resolguessin alguns temes que durant el dia no he entès del tot, però que quan arriba la nit acabo de lligar”.

El que més sorprenia la Pilar és que la Laia parlés de conscient i inconscient com a part d’una mateixa realitat. “Si somio que estic corrent s’activen les mateixes àrees del cervell que si corregués de debò, perquè la ment no distingeix l’imaginat del viscut, tot són vivències”, argumenta la Laia. Així, ¿és possible fer esport des del sofà? “Ni somiar-ho!”, exclama entre rialles.

Psicoteràpia a distància

No només els somnis recorren distàncies insalvables, també ho fa l’e-teràpia o teràpia online, que professionals com la mateixa Laia o el psicòleg Xavier Amat han popularitzat a Ponent. Per les característiques geogràfiques de Lleida, és a dir, poca població, distribuïda per tot el territori i amb grans distàncies entremig, les noves tecnologies han esdevingut una eina de vital importància per aconseguir que tothom tingui accés a la psicoteràpia.

Una pacient de Fraga que actualment viu al Marroc, un pacient de Tremp, un altre d’un poble de l’Alt Urgell i un altre de Barcelona, adolescent, són alguns dels lleidatans que han vist reduïts els seus atacs d’ansietat gràcies a l’e-teràpia. “Jo gravava els meus atacs d’ansietat i li enviava els vídeos per a la plataforma”, narra una de les pacients del Xavier, que també atén una dona que tenia por de viatjar en vaixell. “Totes les emocions que sorgien anaven vehiculades via online”, ens explica el Xavier, interessat paradoxalment en el tema de les addiccions a les noves tecnologies. “Els jocs online estan generant futurs addictes”, sosté.