En marxa el centre de dia Santa Clara de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha posat en funcionament el centre de dia Santa Clara, un nou servei de suport a la manca d’autonomia per a les persones grans de la capital del Segrià que s’ubica a l’antic convent de Santa Clara, al carrer Lluís Besa.

Les instal·lacions es van inaugurar el 16 de juliol i els seus usuaris s’hi han anat incorporant progressivament. El centre disposa de vint places públiques en conveni amb la Generalitat de Catalunya; actualment hi ha disset usuaris i durant el mes de setembre se n’hi afegiran tres més. La seva funció principal consisteix en el servei d’acolliment residencial diürn adreçat a persones de 65 anys i més en situació de dependència, ja que pretén complementar l’atenció que fa l’entorn familiar de cada usuari i mantenir-ne l’autonomia personal i social.

Lleida disposa d’un altre centre de dia municipal, el de Magraners, que també té 20 places públiques en conveni amb el Govern. La diferència és que el de Santa Clara ha obert les portes especialment per a la població de persones grans del centre històric.

Pel que fa a les prestacions, cal dir que el servei de menjador, amb deu places, preveu iniciar-se al setembre, així com el de bugaderia. De la resta cal destacar-ne el gimnàs, les dutxes i la perruqueria, entre d’altres. Pel que fa a les activitats que s’hi duen a terme diàriament, als matins es treballa l’àmbit de fisioteràpia, tant individualment com en grup. Els usuaris dediquen les tardes a diversos tallers: manualitats, jocs de taula, debats, etc. Durant algunes tardes també tenen accés al servei de psicologia i poden fer exercicis de respiració i de treball emocional.

Els requisits d’accés al centre de dia són que la persona tingui reconegut un grau de dependència (I, II o III) i que aquest recurs es tingui en compte en el pla individual d’atenció (PIA). Les persones que es trobin en aquesta situació i estiguin interessades a accedir a aquest servei es poden adreçar al mateix centre per demanar informació i inscriure’s a la llista d’espera.