El dia que la passió pels llibres es va convertir en una professió

Fonoll va néixer com una afició ja fa més anys dels que hi caben en un llibre. Avui els seus fundadors s’ho continuen prenent de la mateixa manera, com una afició, però “que s’ha anat complicant”, assegura un dels seus caps visibles, Jaume Graus. Treballar en el que t’apassiona acostuma a ser així. No importen les hores que hi dediquis o el gran esforç que facis per tirar-ho endavant, sempre et semblarà que és una afició. Això, potser, és la clau de l’èxit d’aquesta petita editorial de Juneda (Garrigues), que destaca per cuidar cadascun dels seus llibres com si fossin propis. De fet, en gran mesura, és així: “La nostra implicació va des del moment que rebem el manuscrit i ens agrada fins que arriba a les llibreries. Formem part del procés creatiu i aconsellem l’autor sobre tot el que milloraria l’obra des d’un punt de vista més comercial”, ens explica el Jaume.

Josep Gelonch i ell són els fundadors de l’editorial, però molt abans de la seva creació com a empresa, Fonoll ja existia: “Editàvem una revista i alguns llibres a escala local, i ho fèiem juntament amb l’associació cultural. Més endavant vam passar a l’àmbit comarcal, però sempre sota el paraigua de l’associació i sense ànim de lucre”. Aquesta passió, doncs, els ve de lluny. L’any 2006, però, un cop acabada la col·laboració amb l’associació, es van trobar en un punt d’inflexió: continuar amb les seves feines i oblidar-se d’aquesta faceta o deixar que entrés en les seves vides, aquest cop, per quedar-s’hi. El cuquet ja els havia picat. La decisió, per tant, estava presa.

Una editorial molt familiar

Fonoll va passar de ser una associació sense ànim de lucre a ser una petita SL. “Va ser aleshores, al veure que havíem de pagar un lloguer cada mes o els sous dels treballadors, quan vam començar a conèixer l’altra part dels llibres, la més comercial”, ens explica el Jaume. Actualment, a més del Josep i ell, que continuen combinant les seves feines amb l’editorial, a Fonoll hi ha tres persones més en plantilla: l’Anna, que s’encarrega de l’organització de presentacions, la Mari Carme, centrada en l’edició i el contacte amb els autors, i la Rosa, que es dedica a la part de la comunicació. En 13 anys han passat d’editar com a molt cinc llibres a l’any a editar-ne setze. “Però tenim molt clar que no volem créixer més. Si fos així, l’essència de l’editorial es perdria”, conclou el Jaume.

I quina és aquesta essència? “Tenim molt clar que volem que això sigui una editorial familiar, en què puguem acompanyar els autors a les presentacions i tenir-hi un tracte més directe”. Aquest tracte individualitzat els permet també aconseguir una durabilitat dels llibres més llarga en el temps. En una època en què no hi ha prou prestatges al món per acollir la gran quantitat de llibres que es produeixen, el seu cicle vital passa a ser, inevitablement, molt més curt. Segons el Jaume, “una editorial gran, per molt que vulgui, no podrà dedicar prou temps a un llibre per allargar-ne la vida”. “Nosaltres, amb un seguiment proper, podem prolongar la seva permanència a les llibreries durant més temps”. Tot i que no és l’única, aquesta és una de les raons per les quals molts autors envien els seus manuscrits a l’editorial. Això sí, ho tenen molt clar: “Només acceptem aquells llibres que ens agraden, els llibres als quals veiem possibilitats”.

Fonoll s’ha fet un nom, sobretot, dins del món de la poesia, amb una col·lecció de més de cinquanta títols, tot i que no es tanquen a cap estil. De fet, entre les novetats per a aquest Sant Jordi hi ha un llibre molt especial: A cop d’humor (o no), que recull cinquanta il·lustracions de l’artista lleidatà Ermengol comentades per persones influents del panorama lleidatà i català com Txell Bonet, Anna Gabriel, Albano Dante Fachín o Gabriel Rufián. Dos llibres de poesia, Un bes fet a mida i Cova, el segon llibre del Postu, el recull periodístic d’Elena Yeste i Francesc Canosa Dones que surten del paper o l’última aventura del Banyetes completen la llista de novetats.