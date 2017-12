155 grams d'unitat: les pastilles per recuperar el seny del Partit Popular

El PP ha presentat avui les línies mestres de la seva campanya electoral a Lleida amb la presència del vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado. Acompanyant els clàssics fullets de campanya, en aquests comicis el Partit Popular es promocionarà a la demarcació de Lleida amb un nou format, una caixeta de "pastilles per recuperar el seny i combatre l'independentisme", tal com ha remarcat la seva cap de llista per Lleida, Marisa Xandri.

540x306 El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, durant la presentació de les "pastilles per recuperar el seny" / PP El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, durant la presentació de les "pastilles per recuperar el seny" / PP

"Durant les últimes campanyes hem observat que la gent presta poca atenció als fullets i, per això, en aquesta ocasió lliurarem un material que simula una caixa de medicament. Es tracta de cridar l'atenció del potencial votant fent que s'entretingui a obrir la caixa i dediqui una mica més de temps a llegir les nostres propostes”, ha explicat Xandri.

De fet, al llom de la curiosa caixeta s'hi pot llegir "alleujament i tractament simptomàtics del malestar, la inestabilitat i la desconfiança generats pels processos secessionistes", juntament amb el lema "155 grams d'unitat, seguretat i bon govern". A l'interior, uns caramels per endolcir les propostes populars substitueixen les pastilles que resa la caixa.