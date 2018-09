La pèrdua d’una amiga

La meua amiga G. diu que s’exilia en una illa deshabitada perquè “la dignitat humana i el sentit de la justícia han abandonat el món definitivament”. Li suplico que m’ho concreti: “Els partits polítics estan dirigits per éssers amb un desig violent de riquesa, poder i títols; fan servir paraules per a tot, excepte per indicar les seues intencions. Arriben al poder carregant contra les corrupcions de la cort, però en realitat són fanàtics i servils a la voluntat del seu senyor. Es mantenen en el càrrec subornant i, a la fi, per mitjà dels expedients d’indemnitat, es retiren carregats de les riqueses de la nació”. “Però i la CUP?”, vaig dir-li jo. “Els de la CUP haurien de veure La vida de Brian! L’únic que saben de la nostra cultura són tres cançons de l’Ovidi i un poema de la Marçal. I perquè són morts, que quan eren vius no els feien cas. El que haurien de fer és evitar que altres personatges que dignifiquen la cultura catalana morin en l’anonimat”. També va parlar-me de la justícia: “Els jutges s’encarreguen d’afavorir el frau i l’opressió. I quan jutgen persones acusades de crims contra l’Estat, sondegen els ministres i, segons la seua opinió, pengen o salven fàcilment l’imputat. Fora del seu ofici són ignorants, estúpids i enemics de tot coneixement i saber”.

Aleshores vaig intentar convèncer-la que encara quedava una mica de llum: el poble. “El poble!”, va exclamar G. “Perquè una societat funcioni cal que els ciutadans participin del sentit de la justícia. I els que l’alterin, eliminar-los com un tumor. Però si apliquéssim aquest criteri, hauríem d’exterminar el 90% de la població, que és salvatge i bestial, egoista, idiotitzada per les xarxes o sense el valor d’actuar d’acord amb les seues idees”. Després això, vaig entendre que G. havia perdut la fe. M’apenà, perquè jo penso que l’home és bo per naturalesa i que el bé acaba imposant-se. Però G. no havia acabat: “¿Saps una cosa? Tot el que t’acabo de dir són paraules dels Viatges de Gulliver. I les que fan referència a la gent són de Plató. O sigui, que tenim diagnosticats tots els mals humans i prescrits tots els remeis des de fa segles, però nosaltres hi vomitem. La raó només ens serveix per augmentar els nostres vicis. I com que cada cop som més llestos... Això s’acaba i jo no ho vull patir”. I la meua fe va saltar pels aires.