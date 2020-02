La primera cantautora japonesa actuarà al MUD

Per primera vegada a l’Estat i en data única, Sachiko Kanenobu (Kansai, Japó, 1948), considerada la primera cantautora japonesa, actuarà al Festival de Músiques Disperses (MUD) de Lleida. És la responsable del que unànimement se cita com el millor àlbum de folk i folk-rock que s’ha fet al Japó. El disc, de títol Misora i editat l’any 1971, viu una segona vida avui, redescobert per noves generacions d’aficionats arreu del món (va ser reeditat a Catalunya fa més de deu anys per Guerssen i l’any passat als EUA per Light in the Attic, el mateix segell que va catapultar la tornada de Rodriguez). Als seus 71 anys, Sachiko gira de manera ocasional al Japó i els Estats Units i en la segona visita a Europa actuarà de manera exclusiva al Cafè del Teatre de l’Escorxador.

Una altra llegenda, doncs, que se suma a les que ja han trepitjat l’escenari del MUD al llarg de catorze edicions, l’última de les quals tindrà lloc del 12 al 15 de març i oferirà sis concerts. Inaugurarà el festival Pau Riba dijous a la nit i divendres hi actuarà Dúo La Loba. Dissabte tocaran Ivory Tusk a les 13 h; Cànovas, Adolfo i Guzmán a les 21 h, i Sachiko Kanenobu a les 22.30 h. Diumenge clourà el MUD Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

El festival, organitzat ara per l’Ajuntament de Lleida després que Guerssen, els seus creadors, hagin passat a encarregar-se únicament de la direcció artística, compta enguany amb la meitat del pressupost a causa de la “contenció general” de la Paeria. Tot i que la inversió passa dels 40.000 als 20.000 euros, tant des del consistori com des de la direcció artística asseguren que aquesta reducció pressupostària no n’afectarà la qualitat.

Reconegut com un dels festivals més particulars del territori, el MUD serveix d’aparador per projectar nous camins que el folk modern emprèn amb el pas del temps i es reivindica com a missatger intergeneracional, pont entre la tradició i la modernitat.

Pau Riba inaugura el MUD

El dijous 12 de març inaugurarà el MUD Pau Riba en commemoració dels 50 anys del seu exitós disc Dioptria, “un doble àlbum que aplega rock àcid, folk passat de voltes, rhythm’n’blues i deliris tròpic-mediterranis com si estigués abduït pel tropicalisme brasiler d’aquells anys, en versió nostrada”, explica el director del MUD, Antoni Gorgues. El concert de Lleida arriba en el marc d’una gira per interpretar el disc íntegre en què l’acompanya la banda De Mortimers.