Les provocadores obres de Mat Collishaw arriben a Lleida

La provocadora proposta de l’artista britànic Mat Collishaw The end of innocence ha arribat a Lleida per mitjà d’una exposició que es pot veure a la Fundació Sorigué. És la primera vegada que l’obra de l’artista s’exposa a Catalunya, on es presenta després d’haver triomfat al Reial Jardí Botànic de Madrid a la primavera. Collishaw ha destacat que totes les obres de l’exposició fan servir “tecnologia digital”, cosa que ‘’ha esdevingut important en la vida de tothom’’.