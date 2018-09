El rebost de Lleida per un dia

L’arrelada tradició firal que connecta els municipis de la demarcació de Lleida amb els seus propis costums pren un protagonisme especial en el cas d’Alcarràs, que any rere any acull la Fira del Comerç i el Rebost, i enguany, concretament el diumenge 21 d’octubre, la 27a edició de la primera i la 7a de la segona. D’aquesta manera, el cor de la vila s’omplirà amb més d’un centenar de parades de comerços locals, d’empreses del sector agrícola i ramader i de productes de proximitat com ara melmelades i embotits, dos dels principals actius econòmics de la localitat.

Pel que fa a la XXVII Fira del Comerç, la fruita i la carn n’esdevenen els principals actractius, ja que es tracta, alhora, dels dos principals actius de la població. De fet, la mostra combina el producte de proximitat i les parades de comerç local amb l’objectiu de convertir-se en un aparador visual d’allò que Alcarràs produeix la resta de l’any.

I en relació amb la VII Fira del Rebost, des del primer any de la seva celebració les famílies que s’han volgut afegir a aquesta proposta han anat augmentant. És per aquest motiu que, tal com explica la regidora d’Ensenyament i Patrimoni Històric de l’Ajuntament d’Alcarràs, Noèlia Díaz, esperen que “aquesta tendència ascendent segueixi, i és que enguany ja s’hi han apuntat més famílies que l’any anterior”. Així doncs, la trobada disposarà d’un apartat on 14 famílies de la vila exposaran les melmelades que han elaborat a casa seva, com es feia abans per aquestes dates, ja que aleshores no es podia llençar res de fruita. Cal tenir en compte que entre les dues fires l’organització té previst arribar a una afluència de públic que se situï al voltant de 12.000 persones.

Coincidint amb les dues fires també s’organitzaran diverses activitats complementàries: el concurs de la millor melmelada de Catalunya, amb segell distintiu i contracte anual de distribució per al guanyador; demostracions d’oficis antics; una exposició de vehicles antics amb materials per restaurar-los, i visites al Centre d’Interpretació del Món Rural d’Alcarràs, a càrrec dels alcarrassins més grans.

Antecedents

La Fira del Comerç, organitzada per l’Ajuntament i l’Associació de Comerç i Serveis d’Alcarràs en col·laboració amb la Diputació de Lleida, va néixer fa 28 anys amb el ferm objectiu de posar en valor els actius econòmics locals: els comerços de proximitat i les empreses relacionades amb l’elaboració de productes de procedència animal i fructícola. De fet, Alcarràs és un dels municipis de tot Catalunya amb més agricultors i ramaders al cens i concentra empreses fructícoles que exporten a tot el món i, també, explotacions ramaderes de gran envergadura a escala internacional. Per tant, “aquesta fira era una necessitat que ara s’ha convertit en un aparador de totes les empreses que tenen relació amb aquestes indústries”, explica l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra.

D’altra banda, ara fa 8 anys, i a mode d’ampliació de la Fira del Comerç, naixia la Fira del Rebost amb la intenció de promocionar turísticament una tradició molt arrelada als pobles lleidatans, la del rebost com a mitjà de conservació dels aliments. “És el que feien antigament les padrines per poder disposar durant l’hivern dels productes d’estiu, com ara la fruita i la carn”, recorda Serra. En aquest sentit, la fira ofereix un espai a totes aquelles famílies del poble que mantenen aquestes tradicions per tal que puguin exposar els productes que ells mateixos elaboren a casa seva, des d’embotits, melmelades i pa fins a mel, dolços, formatges i licors artesans.