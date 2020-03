Una revolució pendent i un model de vida

El dia 8 de març està considerat el Dia Internacional de les Dones i és el dia en què el feminisme s’expressa des de tots els vessants. Ho fa des de les institucions i des de l’activisme més combatiu, i en cap cas no s’hauria de poder desproveir del dret a expressar-se de manera lliure. El sufragi de les dones, la legalització de l’ús de mètodes anticonceptius, el divorci, la despenalització i la legalització de l’avortament són alguns dels drets adquirits gràcies a les lluites feministes a escala global, però altres demandes, com la igualtat entre homes i dones, la lluita contra la violència masclista o la fi del sistema patriarcal encara segueixen, avui, sotmeses al dubte i estan pendents de guanyar-se.

La tradició del 8-M ha sigut sempre seguir commemorant i reivindicant aquests drets i, també, totes les veus del feminisme: des de les sufragistes fins a les actuals. “Juntes i diverses, per una vida digna”, “Ens volem rebels, lliures i combatives” o “No morim, ens maten” van ser algunes de les consignes que la Marea Lila va elegir per commemorar l’acte institucional d’aquest 8-M. Tanmateix, al crit de “Les institucions no ens representen. Volem un feminisme de base i combatiu”, un grup de noies de la Coordinadora 8M van ser neutralitzades pels Mossos d’Esquadra moments abans d’arribar a la plaça Vuit de Març, on s’estava celebrant l’acte institucional.

“Va haver-hi empentes. Els Mossos ens perseguien. A una companya la van agafar fort pel coll. Van ser moments de molta tensió. Algunes pensàvem que ens detindrien”, explica la Paula, una de les víctimes i integrants de la Coordinadora 8M. Els Mossos d’Esquadra havien aparcat un furgó blindat perpendicular enmig del carrer Alcalde Rovira Roure i havien format un cordó policial entre el furgó i les noies. “Quan vam arrencar a córrer, ens van perseguir i ens van intentar dissuadir perquè no arribéssim a l’acte, arraconant-nos a l’altra banda del carrer”, continua la Paula. “Hi ha un protocol d’actuació. Quan les forces d’ordre veuen possibilitat d’aldarull, sembla que poden intervenir sense permís”, explica una altra integrant de la Coordinadora 8M. “Va ser una actuació totalment patriarcal i no era el dia per fer-la. Tenen absolutament tota la legitimitat per manifestar-se, per fer ús de la seva llibertat d’expressió, per dir tot allò que els plagui”, argumenta Sandra Castro, regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.

Què en sabia, l’Ajuntament de Lleida, d’aquesta actuació policial? Per què les manifestants van cridar la consigna “Les institucions no ens representen”? És que hi ha més d’un model feminista? Cap a on va i cap a on hauria d’anar la lluita feminista? L’escriptora Olympe de Gouges, l’any 1791, ja advertia a la seva Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana que els drets naturals de la dona estaven limitats per la tirania de l’home, situació que havia de ser reformada segons les lleis de la natura i la raó. Després va ser guillotinada pel govern de Maximilien de Robespierre. Què ha passat des d’aleshores?

Abans i després de Franco

A Espanya podríem situar el final de la primera onada feminista (la sufragista) amb la consecució, l’any 1931, del sufragi de la dona. Però no va ser fins a la mort del general Franco que va començar la segona onada. Entremig es van crear la Falange Española i la Sección Femenina, que seria el braç femení del Movimiento.

A les ràdios de les cases i en llibres i revistes es publicitava qui era la dona espanyola, com havia de comportar-se i quines havien de ser les seves expectatives: “Arregla tu casa. Debe lucir impecable ”, “ Sé dulce e interesante ”, “ Luce hermosa ”, “ No te quejes ”... Així, tant mares com àvies traslladarien aquests i altres missatges a filles i netes: “ Si tu marido te pide prácticas sexuales, sé obediente y no te quejes ”, “ Su satisfacción es más importante que la tuya ”, “ Con un pequeño gemido, basta ”...

El 1975, que va ser declarat Any Internacional de la Dona, la situació de la dona a Espanya encara estava dirigida per la Sección Femenina, però molts partits i sindicats d’esquerres ja havien començat a lluitar contra el franquisme en la clandestinitat i algunes dones s’havien anat organitzant gràcies a l’aprovació de la llei d’associacions l’any 1964. El 20 de novembre de 1975 Franco mor i es posa fi a una dictadura de 40 anys.

“Quan va morir el dictador van començar a moure’s moltes coses. Va ser un any en què es van obrir les portes al moviment feminista d’arreu: Europa, Amèrica, especialment l’Amèrica del Nord...”, recorda la historiadora Mercè Ciutat, integrant del Grup de Dones de Lleida. L’any 1976, per primera vegada en la història, 4.000 dones de grups feministes, de partits i d’associacions veïnals es van trobar al paranimf de la Universitat de Barcelona per celebrar les primeres Jornades Catalanes de la Dona, que van marcar el sorgiment de moltes de les organitzacions feministes a Catalunya. A Lleida, l’Associació Catalana de la Dona va ser la primera associació feminista.

A partir d’aleshores va començar a parlar-se de temes com el divorci, la legalització de l’avortament i la creació de centres de planificació familiar, i també d’educació sexual. Però no va ser fins a l’any 1977 que es va dissoldre la Sección Femenina de manera definitiva. En aquells moments, un grup de dones es va escindir de l’associació per formar una nova entitat, amb el nom de Grup de Dones de Lleida (Dones Lleida), que buscava ser totalment independent dels partits, cosa impossible fins aleshores.

“Sabíem perfectament que el patriarcat i el masclisme també hi eren, dins dels partits. També dins dels partits d’esquerres. I, encara avui, hi són. Em vaig decidir per la lluita feminista”, explica Mercè Ciutat. Gràcies a la lluita de Dones Lleida i del primer Ajuntament democràtic, governat per l’alcalde Antoni Siurana, l’any 1981 es va inaugurar el primer centre de planificació municipal de Lleida.

“En aquells moments la segona onada del feminisme va anar passant per diferents etapes: es va legalitzar el divorci, es va fer la primera llei d’avortament, i semblava com si ja no fes falta el moviment feminista. Avui més que mai necessitem un centre d’acollida per a les víctimes de la violència masclista. Ara el feixisme està reeixint. El patriarcat i el neocapitalisme estan dins del moviment feminista, de les institucions, i això ha donat lloc a l’aparició de diferents feminismes. Ara tenim aquest feminisme institucional. El Dia Internacional de les Dones és un dia que hem d’organitzar nosaltres”, conclou la Mercè.

En l’actualitat

Al ple municipal del desembre del 2019 es va aprovar una moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, PSC, Junts per Catalunya Lleida i Comú de Lleida en què s’acordava declarar Lleida municipi feminista.

“Des del govern de la Paeria tenim la voluntat d’implementar tota una sèrie de mesures de manera transversal, des de les diferents regidories, per fer que Lleida sigui realment un municipi feminista, ja que avui, després del que va passar el dia 8 de març, Lleida, de municipi feminista, no en té res. Crec que en termes generals, no globals, els moviments feministes se senten decebuts pel paper que han tingut al llarg del temps les institucions. Vinc de l’activisme i soc sensible a les seves i a les meves reivindicacions, perquè també soc dona”, explica Sandra Castro.

De cara al futur

“Hem de caminar de bracet i ser més solidàries entre nosaltres. Totes estem sotmeses i oprimides. El patriarcat ens ha imposat els cànons de bellesa i, també, el fet de competir entre nosaltres... Depèn de nosaltres saber revertir-ho”, expressa la Paula.

“Ens queda tenir la capacitat d’empatitzar i de posar-nos al lloc de l’altra, i, a partir de la seva vivència, que no té per què ser la teva, ser capaç d’acompanyar-la”, afirma la Sandra.

“ Feminisme és una paraula que implica compromís, la lluita per arribar a la construcció d’una societat totalment diferent. És una forma de vida i una alternativa a la societat, són 365 dies l’any. No és un 25 de novembre ni un 8 de març ni sortir al carrer quan hi ha un assassinat. Quan hi ha hagut un canvi radical de societat ha sigut a través d’una revolució. La nostra és una revolució pendent”, conclou la Mercè.

En definitiva, una revolució pendent per part d’un model de vida. És a dir, el feminisme.