La regió sanitària de Lleida és la primera de Catalunya a desplegar l'eConsulta

Aquest mes d'octubre la regió sanitària de Lleida ha desplegat l'eConsulta en tots els equips d'atenció primària (EAP) de la regió, un total de 23. Es tracta de la primera regió sanitària de Catalunya que assoleix el 100% de desplegament. L'eConsulta és una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i el professional de salut que complementa l'atenció presencial, que permet estalviar tràmits i temps i que s'està implementant de manera progressiva. Per accedir-hi els usuaris han de tenir activat el seu portal digital de La Meva Salut, l'accés al qual s'ha de sol·licitar als centres d'atenció primària. L'eConsulta permet resoldre necessitats del ciutadà sense que professional i pacient comparteixin espai i temps. L'usuari pot enviar consultes al seu metge i infermera en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Admet fitxers annexos i permet veure l'historial de consultes fetes, accedir-hi en qualsevol moment i rebre notificacions per correu electrònic quan el professional ha respost la consulta.

L'accés a l'eConsulta només és possible per mitjà de l'espai digital de La Meva Salut, fet que dona la màxima seguretat i garantia de confidencialitat en la comunicació. Tota la informació i els missatges que es generen amb l'eConsulta resten incorporats en la història clínica del ciutadà.

Fins al moment ja han utilitzat el servei de l'eConsulta a la Regió Sanitària de Lleida un total de 1.350 pacients, i els temes que els ciutadans més consulten a través del servei són els relacionats amb algun problema de salut ja conegut pel professional, dubtes sobre la medicació o resultats i comentaris sobre proves diagnòstiques: analítiques, proves de radiologia...

Cal tenir present que, com que no és un servei en línia, no està previst per a consultes urgents o que requereixin una resposta immediata.