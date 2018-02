Els sectors agrícola i ramader prenen els carrers de Mollerussa

Qui els hauria dit als veïns de la localitat de Mollerussa que aquella petita fira anual de bestiar que el 1872 havien proposat de celebrar al seu alcalde, per no ser menys que altres poblacions veïnes, s’acabaria convertint uns anys després, durant els anys cinquanta, en una de les grans fires catalanes de maquinària agrícola arran de la celebració el 1950 de la I Exposició Industrial i Agrícola a la capital del Pla d’Urgell. Naixia aleshores la Fira de Sant Josep tal com la coneixem avui, que viuria fins al 1980 diversos anys de creixement espectacular que desembocarien en una aposta ferma per la formació, els concursos i les jornades al llarg de la següent dècada.

Això coincidiria amb la construcció del primer pavelló firal, concretament l’any 1985, però el gruix de la Fira de Sant Josep es continuaria celebrant a l’exterior. “Des de sempre, Sant Josep ha sigut una fira oberta i a l’aire lliure inserida en el teixit urbà”, afirma l’escriptor Ignasi Baldomà al llibre Fira de Sant Josep. 125 anys. Tot i això, l’ampliació del recinte cobert i la creació de noves infraestructures situaria la superfície neta de la mostra agrària en els 25.000 metres quadrats actuals, la qual cosa converteix Sant Josep en la joia de la corona de la Fira de Mollerussa, que afronta el segle XXI amb una clara aposta per la professionalització i la desestacionalització.

Agricultura i ramaderia

La 146a Fira de Sant Josep de Mollerussa, reconeguda l’any 1989 com la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, obrirà les portes del 16 al 19 de març del 2018. La mostra, que ha esdevingut una cita esperada i ineludible per al professional agrícola i ramader, va reunir en l’edició passada 304 expositors directes i 180.000 visitants, atrets per les grans dimensions del parc expositiu de què disposa Sant Josep amb les últimes novetats i tendències per al sector.

De fet, com avançàvem, els seus 25.000 metres quadrats la converteixen en la trobada professional de referència per al món agrícola i ramader, juntament amb la Fira de Sant Miquel de Lleida, que té lloc a la capital del Segrià a finals de setembre. La superfície de la fira es reparteix entre el recinte exterior, on se situa la maquinària agrícola; els pavellons firals, destinats a complements per a l’agricultura i la ramaderia, entitats, alimentació i multisectorial, i el Saló de l’Automòbil, localitzat al recinte de les piscines municipals i un dels principals atractius de la Fira de Sant Josep.

Saló de l’Automòbil

El Saló de l’Automòbil de Mollerussa, que enguany celebra la 38a edició, s’emmarca tradicionalment dins de la Fira de Sant Josep, ocupa 6.000 metres quadrats i compta amb una vintena d’expositors i una quarantena de marques en exhibició. A més, any rere any s’hi presenten en exclusiva al mercat espanyol alguns models de vehicle, la qual cosa confereix a la mostra un plus d’interès. I és que l’aposta de Fira de Mollerussa pel sector de l’automòbil ha resultat un èxit si tenim en compte que el Saló de l’Automòbil, juntament amb Autotrac i Autotardor, és una de les fires més volgudes per la ciutadania i més demanats pels expositors.

L’última edició del Saló de l’Automòbil va assolir un nou rècord pel que fa a volum de negoci, amb 7.601.473 euros, una xifra que suposa el millor registre des que Fira de Mollerussa disposa d’aquestes dades. En total es van vendre 284 cotxes, una dada que també esdevé una de les més altes i que no s’aconseguia des del 2007. En aquest sentit, la mitjana de preu dels cotxes venuts es va situar en 26.766 euros, un import que també és el més alt assolit pel saló i que ha anat augmentant de manera considerable en els últims anys. Per tant, la previsió dels organitzadors és que l’edició d’enguany mantingui aquesta línia ascendent mostrada els anys 2015, 2016 i 2017 i confirmi el que el director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, constataria l’any passat: una recuperació important del sector.

Com a curiositat, cal remarcar que el cotxe més car venut al Saló el 2017 va ser un Land Rover Sport per valor de 162.000 euros, mentre que el més econòmic era un Skoda Fabia Like que es va vendre per 9.490 euros.

Jornades tècniques

La fira es complementa amb un extens programa paral·lel de jornades tècniques, sessions formatives i altres activitats dirigides al professional i que constitueixen veritables fòrums en què es debaten i analitzen temes d’interès i actualitat per al sector, amb una xifra total de dotze jornades i 1.700 professionals participants.

Avançant-se a la Fira de Sant Josep, el 28 de febrer ha tingut lloc la XVII Jornada Intercomarcal del Panís, en què s’han abordat diferents temàtiques sobre qüestions agronòmiquès del cultiu, com les plagues amb més importància a les zones productores de la demarcació de Lleida, la situació actual del control de les males herbes més problemàtiques o el comportament dels nous híbrids que han aparegut fa poc al mercat. I tancarà aquest apartat una demostració de maquinària agrícola per manipular productes agrícoles que es durà a terme el 22 de març.

També mereix un esment especial el III Aplec de Joves del Camp, que l’any passat va comptar amb 300 inscrits, i que consolida Mollerussa i la Fira de Sant Josep com a capital de debat sobre el relleu generacional del sector agroalimentari. Enguany se celebrarà el 19 de març al matí i s’hi ha afegit el títol “Com veiem els joves la nostra professió?”

Un nombre cada vegada més alt de jornades demostratives al camp com a complement a les conferències tècniques sobre el sector i i Innoespai, marc referent en la presentació de noves tecnologies, que tindrà lloc el dia 16 a la tarda, completen el programa formatiu i de debat de la Fira de Sant Josep.

Ara bé, a part de les dotze jornades que conformen el programa de la Fira de Sant Josep, cal remarcar la celebració aquest 2018 de la Borsa Interpirenaica de Cereals, una important trobada professional de caràcter anual en el qual acostumen a participar més de 400 operadors procedents de diversos punts de l’estat espanyol i d’Europa, especialment de França, Suïssa, Itàlia, Rússia, Portugal, els Estats Units i l’Argentina. El divendres 16 de març és la data escollida per a la seva 17a edició.

Finalment, entre les activitats paral·leles destaquen les diverses reunions i assemblees de col·lectius i professionals que tindran lloc durant els tres dies de fira i, sobretot, el Concurs de Conducció de Carretilles d’Elevació, en què més d’una vintena de participants s’enfrontaran al llarg de sis proves d’allò més divertides que es repartiran entre el dissabte i el diumenge.

Premis d’innovació en maquinària

Fira de Mollerussa convoca un any més una nova edició del Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials, un concurs que té com a objectiu destacar i reconèixer les novetats tècniques exposades a la mostra, i alhora facilitar la seva divulgació en el sector agrari. La convocatòria consta de diferents premis, però el més ben dotat econòmicament, amb 1.600 euros, és el premi especial d’innovació al constructor/expositor de maquinària agrícola i/o ramadera de l’Estat, atorgat per Fira de Mollerussa. Les altres dues categories, dotades amb 1.100 euros cadascuna, corresponen al premi d’innovació en maquinària agrícola, també atorgat per l’ens firal, i al premi d’innovació en maquinària o instal·lacions agroindustrials, atorgat per la demarcació de Lleida del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

La convocatòria dels premis dins la Fira de Sant Josep es remunta a l’any 1980, quan es van crear com a estímul per als fabricants a l’hora de presentar noves màquines i novetats en general.

Per a tots els públics

Més enllà del seu vessant purament professional, la Fira de Sant Josep és una trobada familiar que també aplega visitants que no mantenen cap vincle amb l’agricultura o amb la ramaderia. Per aquest motiu, els pavellons firals de la capital del Pla d’Urgell destinen una part important de la seva superfície total a una àmplia oferta agroalimentària. Igualment, la Diputació de Lleida ofereix a tots els presents la possibilitat de participar en l’espai Aliments i Tu, on es porten a terme diverses demostracions amb productes de proximitat.