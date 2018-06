El somni de més d’una nit d’estiu a la Seu Vella

Lleida viurà una nova edició de les Nits d’Estiu, en aquesta ocasió íntegrament a la fresca. La setena edició d’aquesta iniciativa que promou la Paeria ofereix un ampli ventall d’activitats variades per gaudir de l’estiu a la ciutat. El paer en cap, Àngel Ros, acompanyat de la tinent d’alcalde Montse Parra, va presentar el programa, amb unes 200 propostes, que va tenir el tret de sortida per Sant Joan i que s’allargarà fins a mitjans de setembre. Aquest any, dins la campanya Lleidanamora’t, el programa de les Nits d’Estiu serà una eina per difondre les activitats a la fresca que es duen a terme als diferents barris de la ciutat.

La música tornarà a ser protagonista aquest juliol a Lleida amb la segona edició del Festival de Música de la Seu Vella, que comptarà amb sis concerts, enguany orientats cap als sons pop i rock. Mishima i Sau seran els caps de cartell en aquest escenari incomparable a l’aire lliure, on s’espera aplegar més de 3.500 persones en els quatre dies que durarà l’esdeveniment.

La tinent d’alcalde i regidora de les Polítiques a Favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports, Montse Parra, va presentar el programa acompanyada pel director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol. En aquest sentit, Parra destaca que es tracta del segon any del nou format del festival, que substitueix el Concòrdia, que se celebrava al setembre, i que es pretén convertir en un referent de l’activitat cultural de l’estiu lleidatà.

Parlem d’una edició que s’obre a nous espais amb l’escenari situat just darrere del pont llevadís, al costat de la Canonja, aprofitant l’amfiteatre natural que suposa la rampa que hi ha en aquell punt, i també a nous estils, passant del jazz i la música clàssica al pop i el rock. “Probablement hem vist la Seu com un lloc per a música de cambra, però en realitat és un espai on hi cap tot tipus d’activitat cultural, i obrir-lo a gent més jove ens sembla molt interessant”, afirma la tinent d’alcalde Montse Parra.

El programa, explica Baigol, s’obrirà el divendres 6 de juliol amb un doble concert a càrrec dels lleidatans Renaldo & Clara a les nou del vespre i de Mishima, que actuaran a partir de les deu. La segona cita tindrà lloc el dissabte 14, també a les deu del vespre, amb The Gramophone Allstars Big Band i Judit Neddermann com a cantant solista. La tercera de les dates estarà especialment encarada al públic més jove, el diumenge 22, amb Mari Popes i la banda de Terrassa Doctor Prats. Finalment, el plat fort serà la presència a Lleida de Sau dins de la gira de commemoració dels seus 30 anys damunt dels escenaris.

El president de l’Associació d’Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, es mostra content que aquest esdeveniment vagi agafant força. “Gaudir a la nit de la fresca, de la marinada fins i tot que bufa aquí, al turó, és un valor afegit i una manera de potenciar el monument. Per tant, estem contentíssims que aquest format agafi força i creiem que té un molt bon futur”, assenyala.

El canvi d’escenari de la nau central del temple cap a aquest espai exterior ofereix la possibilitat d’augmentar l’aforament fins a un miler de persones per concert.

Més activitats

El conjunt monumental també serà l’escenari d’una nova activitat, la Tarda de Contes, que tindrà lloc els dimecres de juliol. Igualment, Nits de Lluna Plena, Vi de Pedra i Xino-xano són altres activitats que es duran a terme al turó de la Seu Vella.

Finalment, un àmbit d’especial rellevància és el natural i científic. Per això, el Museu del Clima i la Ciència ha programat una dotzena d’accions per conèixer i experimentar en aquest entorn.