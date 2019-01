El son d’en Xavier de Solsona i d’en Tenzin de Dharamsala

Quan Tenzin Gyatso viatja al Ladakh, un estat situat entre el Caixmir, el Tibet i l’Índia -de la qual depèn oficialment-, els camins de l’Himàlaia s’omplen de pelegrins que fan via per rebre’l a la capital, Leh. Bona part són monjos tibetans que, com Tenzin Gyatso, van haver de fugir de la invasió xinesa i ara viuen en comunitats alçades sobre cims escarpats a l’altra banda de la frontera. Els habitatges dels monjos, a banda i banda de carrers costeruts, amb prou feines resguarden del vent i el fred hivernals. El cim el corona un monestir; solen ser construccions de tova i fusta modesta, però al mateix temps desprenen una bellesa que no té res a envejar als sumptuosos palaus del sud.

Tenzin Gyatso es lleva quan toquen dos quarts de quatre de la matinada. Pren un o dos refrigeris lleugers al llarg del dia, dedica unes cinc hores seguides a la meditació i quan es disposa a agafar el son, entre les set i les nou del vespre, ho fa a terra, sense llit i panxa enlaire, tal com ho fa en Xavier, de Solsona, encara que en Xavier no dorm a terra, sinó en un llit estret, com els que dibuixa la canalla quan els allargues un llapis i els demanes que et pintin la seva habitació. A la tauleta de nit, en Xavier hi té un retrat amb el papa Benet, i a l’armari no crec que hi guardi més d’un parell o tres de pantalons que fan joc amb la camisa negra.

Tenzin Gyatso, tibetà de Dharamsala, és l’actual Dalai-lama; dues paraules que provenen del mongol i signifiquen oceà de saviesa. En Xavier, de Solsona, és bisbe, que prové del grec i significa vigilant.