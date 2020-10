És temps de Pasqua (i música) a Cervera

És temps de Pasqua a Cervera. I de música. És temps del Festival de Pasqua de Cervera, que finalment arriba a temps de commemorar el 10è aniversari. I és que la Paeria ha decidit reprogramar el festival d’enguany, que s’havia de fer a l’abril, abans que el confinament pel covid-19 obligués a ajornar-lo. I ara ja en sabem les dates, que van del 14 al 22 de novembre i serviran per pal·liar el revés que va suposar l’ajornament inicial.

“L’anterior equip de govern va preferir ajornar el festival en comptes de cancel·lar-lo, i nosaltres aplaudim la decisió”, afirma l’actual regidora de Cultura, Mercè Carulla, en el càrrec des del 12 de juny. “De fet, són ells els que el desplacen fins al novembre perquè coincideixi amb el dia de la patrona dels músics, santa Cecília”, reconeix Carulla, que, tot i això, assegura: “Nosaltres creiem molt en la cultura, ho hem demostrat programant cultura de proximitat durant tot l’estiu, i aquesta és la línia que hem de seguir d’ara endavant, perquè la cultura és segura”.

“Canvien les dates, però no l’esperit”, apunta el paer en cap, per a qui el festival dirigit per Josep Maria Sauret “ha de continuar sent una eina de cohesió, projecció, diàleg i paisatge del sector musical català”. I és que el Festival de Pasqua de Cervera ha esdevingut un dels màxims exponents de potenciació de la música clàssica catalana. Durant aquesta dècada, el festival no només s’ha conjurat per difondre i impulsar les obres musicals dels autors catalans, sinó que també s’ha convertit en un punt de trobada entre intèrprets de Catalunya totalment consolidats i joves talents.

Per la seva banda, Carulla recorda que “aquest festival és del tot necessari i estratègic per a la Generalitat al tractar-se d’una aposta ferma per la música catalana”. Segons la regidora de Cultura, “aquest festival resulta del tot necessari perquè la música d’autor catalana és la gran desconeguda, fins i tot dins del mateix món musical català”. En aquest sentit, Carulla elogia el seu fundador i director artístic de les sis primeres edicions, Xavier Puig: “Per la seva brillant idea a l’hora d’apostar per aquest festival, que com a cerverins no ens podem deixar perdre”. Paraules, en definitiva, que hem d’entendre com la confirmació de la següent entrega del festival, que tot apunta que es faria realitat a principis del mes d’abril, és a dir, en les seves dates habituals.

Programació

La programació tindrà diverses estrenes absolutes i espectacles pensats per al festival. A més, un dels referents d’enguany serà el mestre Pau Casals, coincidint amb el centenari de l’Orquestra Pau Casals. Paral·lelament, el festival també s’unirà a les commemoracions d’Eduard Toldrà, Robert Gerhard i, posant música a poemes dels seus Cinc sonets, de Josep Carner.

A pesar que el concert de proximitat El manuscrit de Cervera, a càrrec d’Ilerda Antiqua, format per Maria Altadill i Felipe Sánchez, serà l’encarregat de donar el tret de sortida al festival el dissabte 14 de novembre al matí, el primer plat fort tindrà lloc el mateix dia a les nou del vespre al paranimf de la Universitat de Cervera amb el Concert del 10è aniversari del Festival de Pasqua, una producció pròpia del festival amb la participació de l’Orquestra de Cambra Catalana que homenatjarà l’herència musical i social de l’Orquestra Pau Casals i posarà en valor el repertori orquestral de grans compositors i intèrprets com Casals, Toldrà, Serra i Morera, entre d’altres.

El diumenge 15 de novembre serà el torn dels joves talents del Liceu mitjançant un quartet de saxo i de l’espectacle Danses del Segre amb l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. La programació es reprendrà el següent dissabte amb els concerts Sacre i profà de la Coral Ginesta i La integral de les sardanes de Pau Casals per part de la Cobla de Cambra de Catalunya. Clourà la jornada un maridatge de vins amb poemes de Toldrà i Carner a càrrec de Mireia Pintó i Vladislav Bronevetzky i la sommelier Anna Casabona. I clourà el festival un recital d’Alba Ventura el diumenge al migdia a l’Auditori.

En resum: cinc dies de concerts, vuit produccions musicals que es concreten en deu concerts, mil minuts de música en viu i dos espais d’actuació, el paranimf i l’Auditori, per celebrar el 10è aniversari del Festival de Pasqua de Cervera. Si no és Pasqua, s’hi assembla bastant.

A diferència d’altres festivals, en el seu moment vau optar per ajornar l’edició d’enguany en comptes de suspendre-la. A qui se li hauria d’atorgar el mèrit?

Cervera, des de fa moltíssims anys, és un centre de producció i creació musical molt important, tant en l’àmbit pedagògic com en l’àmbit interpretatiu, de vida musical en definitiva, i sempre ha comptat amb el suport de les institucions. Així doncs, l’esforç de l’administració, les entitats i altres persones ha fet possible que, malgrat els temps convulsos i complicats que estem vivint, aquest festival es reafirmi en la necessitat d’acostar la música clàssica catalana a tot el públic des de Cervera.

Què és el més destacable d’aquesta edició?

El Festival de Pasqua s’ha adherit a la commemoració del centenari de l’Orquestra Pau Casals i, també, a les commemoracions d’Eduard Toldrà, Robert Gerhard i Josep Carner. D’altra banda, grans intèrprets i compositors s’uniran a joves talents catalans, de la mateixa manera que tindran lloc projectes i produccions pròpies i singulars que donaran transcendència a la música clàssica catalana, gènere en què hem acabat esdevenint referents.

També resulten d’allò més populars els concerts maridatge. Es mantindran?

El concert maridat amb un tast de vi ja és una tradició del festival. Es tracta d’una manera més distesa d’escoltar música lligant-la amb altres sensacions. Es canviarà l’emplaçament, això sí: el paranimf de la Universitat de Cervera en detriment de l’Auditori, perquè es puguin respectar les distàncies. De fet, totes les actuacions es faran entre el paranimf i l’Auditori, hem hagut de prescindir de la resta de localitzacions per qüestions d’espai.

¿Té una sensació agredolça davant de la celebració del 10è aniversari del festival en el marc de la pandèmia actual?

És el 10è aniversari del Festival de Pasqua de Cervera, i jo el penso celebrar al màxim, com sempre, sense sensacions agredolces ni recances, perquè el virus tal vegada ens ha canviat la vida, però mai podrà canviar el que ens fa sentir la música. El sector ha patit molt, però també ha pogut demostrar que la cultura és segura. A més, el sol fet d’haver lluitat tant per tirar-lo endavant ja és motiu de celebració. De tota manera, ¿qui diu que el 10è aniversari no es pugui acabar de celebrar el 2021? Per celebracions que no quedi!

“El virus no podrà canviar el que ens fa sentir la música”