610.000 turistes visitaran aquest estiu el Pirineu i les Terres de Lleida

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu un bon comportament turístic aquest estiu al Pirineu i a les zones turístiques de les Terres de Lleida tant pel que fa al nombre de viatgers com de pernoctacions. De fet, els representants dels diferents subsectors d’allotjament turístic de la demarcació, com el turisme rural, l’hoteleria i els càmpings, preveuen poder repetir els bons resultats de l’any passat, la qual cosa representaria arribar a la xifra de 610.000 turistes i 1.750.000 pernoctacions durant el període d’estiu. Per la seva banda, el turisme actiu podria mantenir un creixement de les activitats d’entre un 3 i un 5% més que l’any passat per les bones condicions que presenta la temporada. El primer cap de setmana d’estiu, que va coincidir amb les festes de Sant Joan, l’ocupació turística es va situar entre el 70 i el 80% de mitjana.