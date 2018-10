Els valors de l’‘slow food’ tornen un any més a Balaguer

Les claus d’una bona alimentació i els tractaments naturals centren els continguts de la Fira d’Alimentació i Salut, que se celebrarà a Balaguer aquest cap de setmana. Unes cinquanta activitats ocuparan el pavelló d’Inpacsa per reflexionar sobre un model de vida més sostenible i, alhora, difondre’l entre els assistents. La trobada inclourà conferències, degustacions de productes i tallers sobre nutrició, entre altres activitats. La fira, doncs, arriba a la seva onzena edició plenament consolidada com a punt de trobada i de referència en el marc del sector de l’alimentació ecològica, la sostenibilitat i la salut.

La Fira d’Alimentació i Salut de Balaguer posa el focus en el valor de l’alimentació amb l’objectiu principal de reflexionar sobre la qualitat de vida. I és que els principis d’un cistell de la compra afecten directament la salut i la biodiversitat, per exemple. Així doncs, el festival posa èmfasi tant en els tractaments naturals com en les plantes medicinals per actuar en la prevenció i la cura d’algunes malalties. Per aconseguir-ho, els organitzadors han convidat coneguts ponents d’arreu de Catalunya en l’àmbit de la salut, com ara doctors, nutricionistes i psicòlegs, per explicar les bases que regulen una alimentació saludable.

La dieta mediterrània

L’edició d’aquest any reflexiona sobre la manera com l’alimentació i l’estat emocional repercuteixen de manera directa en una bona salut. Així doncs, des de xefs fins a psicòlegs i metges donaran als assistents les idees clau per tal de millorar la seva salut. En aquest sentit, la doctora en ciències mèdiques Rocío Lapuente exposarà Les tres claus perquè el teu aliment sigui la teva medicina.

De fet, la dieta mediterrània és un referent mundial entre nutricionistes. Sobre l’alcalinització de la dieta i el seu valor afegit en la salut en parlarà Nadia Torres, xef en cuina alcalina, segons la qual “la dieta tradicional del nostre país dista molt de ser el que era a causa de l’evolució (o involució) de la societat, que ens va empènyer cap a una ràpida industrialització i sobreexplotació, a l’abandó de l’artesania i al desarrelament de tradicions tan fonamentals com la de cuinar”.

Elaborar cosmètics naturals

Més enllà de les conferències que tindran lloc durant la celebració de la Fira d’Alimentació i Salut, la trobada també apostarà per les activitats més participatives mitjançant tallers i demostracions. En aquest sentit cal destacar el taller per aprendre a confeccionar cosmètics amb productes naturals que durà a terme la fitoterapeuta Abilia Martín. També el dissabte es farà un show cooking amb receptes crudiveganes de la mà de la xef Sonia Mengual, especialista en alimentació conscient.

Conèixer els criteris per distingir quin sabó i quin xampú són realment naturals i quina és la veritat que s’amaga darrere dels productes anunciats sota aquest concepte són algunes de les qüestions que es tractaran en el marc de les dues jornades. D’altra banda, Marta Terrassa, de Nur Gaia, oferirà un curs sobre la higiene natural, i els interessats en l’alimentació ecològica podran assistir al taller de Daniel Pascual, enòleg i impulsor de Sucs de Vida, sobre elaboració de sucs ecològics.

Més de 6.000 visitants anuals

La Fira d’Alimentació i Salut de Balaguer s’ha consolidat com un dels referents indispensables a les comarques de Lleida, ja que aplega cada any al voltant d’uns 6.000 visitants, públic que prové principalment de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol, però també de França. A més, la trobada repercuteix en el sector hoteler de la capital de la Noguera, que ja va penjar el cartell de tot ple per a aquestes dates diversos mesos enrere.

Així doncs, el que en els seus inicis va començar com un espai per reivindicar i connectar els productors ecològics i de proximitat, a poc a poc s’ha anat convertint en un punt de trobada per a totes aquelles persones que busquen en la terra i la natura el seu aliment amb la finalitat de tornar als orígens de l’alimentació i la salut, una temàtica que també atreu l’atenció de desenes de voluntaris que s’interessen per col·laborar de manera altruista en l’organització i el funcionament de la fira, que estarà oberta durant tot el cap de setmana de les deu del matí a les vuit del vespre. L’entrada té un preu de 5 euros el dia o 8 euros el cap de setmana.

‘Slow food’

I és que combinar els últims avenços científics i la saviesa popular dels nostres avis s’ha convertit en la panacea de mig món, que d’aquesta manera busca la fórmula màgica per no acabar com l’altre mig. Una fórmula tan simple com els tres valors de l’ slow food : els aliments han de tenir bon gust, han de ser produïts de manera neta per no danyar l’entorn i han de suposar una compensació justa per al productor. Bo, net i just, amb l’objectiu de menjar-nos el món.