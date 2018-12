Els Mossos investiguen una amenaça terrorista a Barcelona per Nadal

Els Mossos investiguen una alerta segons la qual un possible terrorista planejaria un atropellament massiu per Nadal a Barcelona, segons va avançar El Periódico i va confirmar l’ARA de fonts policials. Com que la informació té un grau de fiabilitat suficient s’ha decidit fer una comunicació interna alertant totes les unitats perquè s’extremin les precaucions, i en les pròximes hores es decidirà si es fa algun operatiu especial. En tot cas, fonts dels Mossos expliquen que l’alerta antiterrorista no ha canviat i que es manté en 4 sobre 5, i que aquesta és una qüestió absolutament prioritària, com ho és des dels atemptats del 17-A. De fet, aquest Nadal està previst que es reforci la seguretat, tant per part dels Mossos com de la Guàrdia Urbana, dels llocs cèntrics de la ciutat, com ara la Sagrada Família, que era l’objectiu inicial de la cèl·lula que va atemptar l’agost del 2017.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) 23 de desembre de 2018

Precisament ahir, el departament d’Estat dels Estats Units va emetre una alerta en què recomana als ciutadans que són a Barcelona o hi pensen viatjar que “incrementin les precaucions” a les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a la Rambla, entre plaça Catalunya i el Portal de la Pau, per possibles atemptats durant les celebracions de Nadal i Cap d’Any. “Extremin la precaució al voltant de les àrees amb moviment de vehicles, inclosos autobusos, a l’àrea de la Rambla de Barcelona per Nadal i la nit de Cap d’Any”, ha escrit l’Oficina d’Afers Consulars dels Estats Units en un apunt al seu compte de Twitter. A més, s’adverteix que els terroristes “poden atacar sense previ avís” i que tenen com a objectiu “localitzacions turístiques, infraestructures de transport i altres zones públiques” com la Rambla, on el 17 d’agost del 2017 una cèl·lula jihadista va perpetrar un atac terrorista. En aquest sentit, donen un seguit de consells, com ara evitar les aglomeracions de gent, estar alerta, seguir les instruccions i els comunicats de la policia, consultar els mitjans de comunicació locals i informar-se dels telèfons d’emergències, que en el cas espanyol és el 112, on sempre hi ha algú, afirmen, que parla anglès.

En referència als països que visiten els nord-americans, el consolat dels Estats Units de Barcelona ha recordat que Espanya té un nivell d’alerta 2 sobre 4. Per aquesta raó ha demanat “precaució” als seus conciutadans, perquè hi pot haver atemptats contra els llocs freqüentats per turistes, infraestructures de transport públic i altres àrees obertes, que són els objectius prioritaris dels terroristes.

Es busca un home natural de Casablanca

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha elaborat unes instruccions a les quals ha tingut accés l'ACN i que van dirigides a tots els agents en què es donen alguns detalls de la persona que tindria "la intenció d'intentar cometre una acció terrorista el dia 25 de desembre". Aquest home respondria a les inicials L.B. i és un conductor d'autocar natural de Casablanca. Tindria tots els permisos de conduir i, per tant, podria utilitzar "autobusos, autocars o minibusos per fer accions". La nota està signada per Jesús Hernando Maldonado, intendent major en cap de la Divisió de Coordinació.

Per aquest motiu s'especifiquen algunes mesures per als guàrdies urbans, com extremar la seguretat personal, reforçar mesures de control i seguretat a les comissaries i "mantenir una actitud de vigilància permanent", sobretot en llocs amb "concentracions importants" com "la Rambla, plaça Catalunya i voltants, la Sagrada Família i altres llocs similars". També es demana als agents que tinguin especial atenció als vehicles grans, facin controls als autocars, autobusos i minibusos del centre, utilitzin els vehicles per regular el trànsit i informin de qualsevol incidència sospitosa.