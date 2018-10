La CUP acusa les institucions de "frustrar" la "victòria popular" de l'1-O

La CUP ha denunciat aquest dilluns que les institucions van "frustrar" la "victòria popular" que va suposar el referèndum de l'1-O d'ara fa un any. "Vam ser el poble qui vam posar-hi el cos, la determinació, la fermesa, la solidaritat, la resistència i la desobediència per exercir un dret fonamental", defensen els anticapitalistes en un comunicat signat amb altres organitzacions de l'esquerra independentista, on afegeixen que la potencialitat de les accions va quedar neutralitzada per "gesticulacions simbòliques del sobiranisme governamental". Com a exemple, recorden que la proclamació de la República del 27 d'octubre "no tenia vocació d'impacte pràctic ja que no anava acompanyada de cap mesura de desplegament de la República".

Els anticapitalistes consideren que les negociacions engegades en el marc institucional i "tutelades per les grans empreses i les organitzacions empresarials" no portaran Catalunya a exercir el dret a l'autodeterminació ni a la proclamació de la República. I davant d'aquest escenari, aposten per "portar el centre de gravetat de l'acció política al carrer i treure-la de les institucions". Només així, s'afegeix al comunicat, hi haurà "possibilitats reals" de tornar a posar la ruptura sobre la taula.

I és que, segons la CUP, "la República que es va forjar al carrer i a les escoles a la tardor del 2017, està a dia d'avui al congelador". I avisa que acatant les lleis i les regles de joc mai hi haurà prou força per a l'autodeterminació. En aquest sentit, la formació crida també a mobilitzar-se per "frustrar la temptativa del sobiranisme governamental de reconduir la força de l’independentisme cap a un escenari de pacte en la perspectiva d’un nou encaix dins l’estat espanyol".