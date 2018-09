Ensenyament dona llibertat a les escoles per commemorar l’1-O

Just ara fa un any diverses entitats del món de l’ensenyament s’unien sota el paraigua Escoles Obertes i feien una crida a les comunitats educatives d’escoles i instituts a organitzar actes al llarg del cap de setmana per mantenir oberts els centres i garantir que l’1 d’octubre es pogués votar. Quan faci 365 dies del referèndum, les escoles i els instituts del país tornaran a ser el focus de la notícia: en desenes de centres educatius que van ser col·legis electorals s’estan programant actes per commemorar l’1-O. El departament d’Ensenyament, emparant-se en el decret d’autonomia de centres aprovat el 2010, dona llibertat a les escoles i instituts per obrir durant el cap de setmana previ a l’1 d’octubre, que aquest any cau en dilluns. També aquell dia se celebraran activitats en moltes escoles, però a partir de les cinc de la tarda, quan acabi la jornada escolar.

La idea que defensa el decret d’autonomia de centres és que el departament d’Educació, els ajuntaments i també els centres públics promoguin “l’ús social dels edificis i instal·lacions fora de l’horari escolar” perquè s’hi facin “activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social”. Uns actes que, diu la mateixa normativa, no han d’“interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres dins l’horari escolar”.

Així, ja fa uns dies que el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va avisar en una entrevista a RAC1 que “si algú vol commemorar alguna cosa l’1-O al col·legi electoral ho haurà de fer fora de l’horari lectiu”. El decret d’autonomia estableix que sigui la direcció del centre qui resolgui “motivadament sobre l’ús social [de les instal·lacions] quan, excepcionalment, [l’activitat] hagi de tenir lloc dins de l’horari escolar”. Per ara, però, sembla que cap entitat vol posar els directors dels centres en un compromís i les activitats que s’han programat per commemorar l’1-O tindran lloc durant el cap de setmana -dissabte 29 i diumenge 30.

Però, qui dona permís quan les instal·lacions dels centres educatius s’utilitzen fora de l’horari escolar? També en el marc del decret de l’autonomia de centres, la normativa estableix que siguin els ajuntaments els que “resolguin sobre l’ús social dels edificis de les escoles” i que siguin els directors dels instituts els que “autoritzin l’ús social de les instal·lacions fora de l’horari escolar”.

Units a la Plataforma 1 d’Octubre

Així, la Plataforma 1 d’Octubre -impulsada per diversos col·lectius i organitzacions, com l’ANC, Òmnium Cultural i els CDR, entre d’altres- està recollint en un mapa interactiu tota mena d’actes de record al referèndum, molts dels quals tenen d’escenari escoles i instituts. Per exemple, a Barcelona, on hi va haver 156 centres educatius que van ser seu electoral, diumenge es farà una caminada conjunta des de l’Escola Ramon Llull fins a l’Institut Pau Claris, on s’emetrà un documental; es faran videoprojeccions i es llegirà un manifest al Col·legi Pare Poveda, i se celebrarà un correscoles pels 10 centres educatius que van ser col·legi electoral al barri de les Corts, des de l’Institut Joan Boscà fins a l’Escola Ausiàs March.

A Girona, un dels centres neuràlgics serà l’Escola Verd de Girona, on la Policia Nacional va carregar per desallotjar els votants el dia del referèndum. Segons explica una portaveu de l’AMPA a l’ARA, està previst que el dissabte 29 es faci un sopar a l’escola i s’hi quedin a dormir, i tot el diumenge hi haurà activitats. En aquest cas, l’associació de mares i pares ha comptat amb la complicitat de l’escola i de l’Ajuntament, també perquè el dia 1, quan acabin les classes, s’hi faci una “arribada clandestina de l’urna” i després un “recompte de paperetes” amb els missatges que les persones que ho vulguin dipositin a dins.

Una mica més complicat ho han tingut a Vilanova del Camí, on no podran fer cap acte a l’institut, que va ser col·legi electoral l’1-O. Segons explica Pep Pelfort, un dels organitzadors de l’acte, la direcció de l’institut va preferir no obrir les portes i han acabat programant un acte a l’Escola Marta Mata. Les escoles i els instituts, que van ser clau per garantir l’1-O, es mobilitzen de nou, ara per commemorar-lo.