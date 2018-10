Paluzie (ANC) reclama un Govern amb "iniciativa i autoritat": "El mandat de l'1-O no s'ha fet efectiu"

La líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha comparegut aquest dilluns acompanyada de bona part dels membres de la comissió permanent per recordar que "el referèndum d'autodeterminació" de l'1-O va ser "vinculant", que es va celebrar per la feina d'"un Govern decidit, legitimat per la majoria del Parlament, i un poble autoorganitzat i resistent", i ha lamentat que el mandat d'aquella votació no s'hagi "fet efectiu".

En aquest sentit, la líder de l'ANC ha recalcat que les mobilitzacions se centren a demanar que es faci efectiu el mandat de l'1 d'octubre: "Participarem en l'aturada col·lectiva davant els llocs de treball que es farà a les 12.00 h, i a l'acte principal del dia, l'objectiu del qual és "la reivindicació del mandat de l'1-O". La manifestació principal està convocada per la Plataforma 1 d'Octubre, on participen diverses entitats, entre les quals Òmnium. Comença a les 18.30 h i sortirà des de plaça Catalunya, passarà pel passeig Lluís Companys i arribarà al Parlament, per exigir que es faci efectiva la República.

"Volem que aquest Govern comenci a passar de la retòrica als fets", ha insistit Paluzie, que ha instat a la desobediència demanant que els partits independentistes busquin la fórmula per "tornar a pagar el sou als diputats suspesos" demà mateix, quan el ple votarà una resolució segons la qual no se suspendran els diputats però se'ls instarà a "designar" un diputat que voti per ells. En el mateix sentit, l'ANC ha exigit a l'executiu català que "no esperi les sentències" i comenci a definir "una estratègia i unes accions per fer efectiva la República".

Paluzie ha valorat positivament les accions reivindicatives que els CDR porten a terme des de primera hora del matí sempre que siguin "pacífiques", i ha demanat "un Govern amb iniciativa i autoritat". "Volem un Govern que no autoritzi manifestacions d'un sindicat de la policia convocades amb una forma de dubtosa legalitat, atès que la policia no es pot manifestar per motius polítics, amb una voluntat provocadora", ha assegurat, i ha demanat al Govern que depuri responsabilitats sobre les càrregues. La líder de l'entitat sobiranista ha afirmat, d'altra banda, que condemna les agressions per part d'alguns independentistes a manifestants de Jusapol dissabte passat, "si és que s'han produït", perquè, al seu entendre, les imatges eren dubtoses.