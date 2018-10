Puigdemont defensa que "mantenir la posició" i esperar les "oportunitats" és una manera de fer República

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha recordat aquest dilluns a RAC1 els fets de l'1-O i la "intervenció d'extrema violència de la policia espanyola" contra gent "pacífica" i "innocent". En una entrevista des de l'exili a Brussel·les, l'antic cap del Govern ha lloat el paper de la gent ara fa un any i ha assegurat que si els cossos policials van aturar la violència contra els votants la tarda de l'1-O va ser per la "inutilitat" d'aquella estratègia quan el referèndum ja era una "realitat" i Espanya estava mostrant al món una imatge "pèssima".

Un any després d'aquell dia, en què el sí es va imposar a la votació, Puigdemont ha volgut justificar que encara no s'hagi implementat la República, en resposta a les recents crítiques de l'exconsellera del seu Govern Clara Ponsatí, ara exiliada a Escòcia. Davant l'"ofensiva tan bruta i violenta" per part de l'Estat, l'expresident ha defensat que "mantenir la posició" per esperar les "oportunitats" és una manera de fer República, i ha receptat la "màxima unitat" i el "compromís cívic" de partits i societat civil.

Puigdemont, que el 9 de novembre de l'any passat va expressar el seu "orgull" per l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona per part dels CDR, ha qualificat de "perfectament respectables" les mobilitzacions d'aquests comitès en la mesura que són "acció no directa no violenta" i "resistència", si bé aquest dilluns ha admès que aquesta no és la seva "via".

En aquest sentit, creu que el sindicat policial Jusapol va "punxar" a la manifestació de dissabte i que "el millor" era ignorar aquella mobilització. "Una minoria no en va fer cas i va ser un error", ha considerat sobre la contramanifestació, i ha demanat mantenir "una actitud de respecte", el "caràcter cívic i les accions no violentes", així com prioritzar l'ús de la "ironia i l'enginy". Amb tot, ha dit que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha de dimitir, contràriament al que demanen els CDR per les recents càrregues dels Mossos contra manifestants independentistes.

Fent balanç del passat, Puigdemont ha reconegut que es penedeix d'haver deixat en suspens els efectes de la DUI el 10 d'octubre al Parlament. "Va ser un error, n'hem d'aprendre molt i jo n'he après molt. Avui no ho faria", ha afirmat. Mirant cap al futur ha assegurat que, de moment, no ha decidit presentar-se en cap altra elecció, a diferència d'Oriol Junqueras, que vol concórrer a les pròximes europees.

Puigdemont, que considera que s'ha de deixar un "espai de confiança" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè faci la seva proposta per a Catalunya, ha explicat que si pogués parlar ell li demanaria "que fes com David Cameron o com el govern del Canadà amb el Quebec, que fes política d'una vegada per totes" i no "criminalitzi" l'independentisme. Al mateix temps, li recomana que intenti "fer atractiva" l'opció de la permanència de Catalunya a Espanya, una opció que ara no és "recomanable", ha afegit.