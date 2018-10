Torra, Colau i Torrent s'alien contra la repressió un any després de l'1 d'octubre

Rebuig a la repressió i la violència un any després de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i el president del Parlament, Roger Torrent, han compartit aquest dilluns al CAP del Guinardó (Barcelona) un minut de silenci per protestar contra l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el referèndum de l'any passat. A més de reclamar, un cop més, que es posi fi a l'empresonament dels líders independentistes.

Ho han fet amb els principals sindicats -UGT i CCOO- i entitats de la societat civil -entre les quals Òmnium i ANC- per escenificar una imatge d'unitat contra la violència. També hi han estat presents familiars de presos polítics i exiliats que han rebut l'escalf de la gent que s'ha concentrat també per rebutjar la repressió.

En declaracions als mitjans de comunicació, Colau ha demanat al govern de l'Estat que es "comprometi" a garantir que el que van fer els cossos de seguretat estatals l'1-O no es tornarà a "repetir més". "La violència de el'1 d'octubre no es pot justificar de cap manera", ha afirmat, el mateix dia que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha tornat a posar en dubte que existís. "El que va passar és inassumible i inadmissible", ha afegit l'alcaldessa.

També el president d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat les paraules de la ministra espanyola. "No pot ser que avui el govern espanyol encara dubti sobre la violència que va exercir l'Estat. Les declaracions de la portaveu del govern espanyol del PSOE són les mateixes que feia el PP", ha afirmat. I ha recordat que l'"únic" que espera Òmnium de La Moncloa és que retiri les acusacions "falses" -ha dit- dels que van liderar l'1-O des del Govern i la societat civil.

En la mateixa línia, des de l'ANC, Josep Cruanyes, ha dit que "posar una papereta en una urna" no pot ser "delictiu" i s'ha compromès a seguir treballant per "defensar el resultat" del referèndum de l'1 d'octubre.

Aprofitant la presència de les entitats sobiranistes i també membres de JxCat com el vicepresident del Parlament, Josep Costa, i el diputat Francesc Dalmases, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat "recosir" l'estratègia entre tots els actors independentistes per "fer possible" la república. Ho fa després que el cap de setmana s’hagi evidenciat un cop més la divisió estratègica dins el sobiranisme -amb el boicot a la manifestació dels sindicats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que va acabar amb càrregues dels Mossos contra els independentistes- i un dia abans del debat al ple sobre les suspensions dels diputats processats per rebel•lió en què no hi ha garantit l’aval a l’acord entre JxCat i ERC per part de la a CUP.