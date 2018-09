El 20 de setembre del 2017, avui fa un any, va ser un punt d’inflexió en el full de ruta del Procés i va suposar el primer tast de la repressió que el govern espanyol de Mariano Rajoy estava disposat a exercir. També va ser la primera demostració de la capacitat de resposta de l'independentisme, amb el punt culminant en aquell diumenge 1 d'octubre, data del referèndum.

Des d'avui i fins al 2 de novembre repassarem diàriament els fets que van suposar un canvi en la història contemporània del nostre país:

20-S: La repressió comença, la mobilització permanent respon

Després de mesos en què les entitats parlaven de "mobilització permanent" per defensar el referèndum i els polítics debatien sobre fins on podia arribar la repressió de l'Estat per frenar l'1-O, el 20 de setembre totes dues qüestions van començar a aclarir-se: la detenció de 15 alts càrrecs i l’escorcoll, des de primera hora del matí, de diversos edificis de la Generalitat va motivar una concentració de milers de persones davant del departament d’Economia.

També n'hi va haver davant la seu de la CUP, que la policia va envoltar, tot i que no va arribar a entrar-hi. La mobilització del 20-S s’aniria repetint els dies posteriors i continuaria amb l’entrada a la presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Precisament, el 20-S va ser l’excusa que va fer servir l’Estat per processar els líders de les entitats sobiranistes, primer per sedició i, després, per rebel·lió. Aquell dia també es va popularitzar un dels crits que serien una constant tot l’octubre: "Els carrers seran sempre nostres!"