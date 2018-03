L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Caça de bruixes: en joc, la llibertat d’expressió'

"Hisenda no amaga que investiga un diari que el critica i periodistes que el critiquen. O sigui que investiga per raons ideològiques. La línia entre investigar i perseguir és molt fina, i el govern espanyol l’ha creuat: això no és una investigació. És una persecució", explica Antoni Bassas sobre la decisió del ministeri d'Hisenda de demanar informació sobre pagaments de la Generalitat a mitjans i periodistes catalans, com el Diari ARA.