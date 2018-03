"El 155 pot canviar un formulari, però no pot canviar la llei. I ho saben. Però el PP es fica ara amb la immersió per pressionar Puigdemont perquè ho deixi córrer, perquè competeix amb Ciutadans per veure qui és més dur amb la Catalunya sobiranista i perquè posar fi a l’ensenyament en català és el seu somni", Antoni Bassas analitza l'actualitat política.