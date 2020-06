Anunci de 5.000 docents i no docents més per al curs 20/21, i no caldrà fer servir la mascareta: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 30 de juny del 2020. La nit ha sigut de molt mal dormir a causa de la humitat i els núvols baixos. Aquest migdia la sensació tèrmica tornarà a situar-se al voltant dels 35 graus, i demà la calor encara anirà a més. Amb el pas del matí els núvols baixos s'aniran desfent. A la tarda, tempestes al Pirineu i puntualment també a Ponent.

1. El Govern va anunciar ahir “inversions excepcionals” per al curs escolar 2020-2021. Pere Aragonès: ”Al setembre les escoles estaran obertes, seran segures i es reprendrà el curs amb normalitat. Incorporarem una despesa extraordinària de 370 milions d'euros”,

370 milions d’euros extres per contractar almenys 5.000 professionals als centres, tant personal docent com no docent, com ara auxiliars, tècnics d’educació especial o personal d’administració, per reforçar els centres públics i concertats d'infantil, primària i ESO.

Falta per veure d’on es trauran, quins criteris es prioritzaran i quina durada tindran els contractes. Les ràtios seran les mateixes que fins ara: com a màxim 20 alumnes a infantil, 25 a primària i 30 a l’ESO, i només es canviaran en casos en què sigui “molt elevada”. En aquests grups es permetrà que alumnes i docents es relacionin sense mascareta ni distància física de seguretat.

Si en un primer moment van dir que el curs començaria mig presencial i mig telemàtic, ahir el Govern va dir que la presencialitat serà “indiscutible” en les etapes obligatòries. L’argument és que tancar els centres ha tingut un impacte “poc important” en l’evolució de l’epidèmia i que, per tant, cal obrir-los amb la màxima normalitat possible.

2. I el departament d’Interior també va ser notícia ahir: hi havia expectació per “ l’auditoria més gran de la història” dels Mossos d’Esquadra després de les protestes postsentència, però els resultats presentats ahir no van aportar concrecions.

Per les actuacions dels antiavalots dels Mossos durant l’octubre de l’any passat s’han obert 34 investigacions que han implicat 50 agents, de les quals 23 continuen obertes: 17 als jutjats i 6 a la Divisió d’Afers Interns del cos.

Pel que fa a les altres 11 investigacions –totes són procediments interns–, només una ha acabat amb sanció: s’ha suspès un únic mosso de sou i feina temporalment. En tot aquest temps no s’han aplicat mesures cautelars a cap dels 50 agents investigats, com per exemple canviar-los de destí.

3. Demà serà 1 de juliol, i la Unió Europea ja ha pres una decisió sobre amb quins països deixarà les fronteres obertes. Només 15: el Canadà, el Marroc, Algèria, Tunísia, Ruanda, Geòrgia, la Xina, el Japó, Corea del Sud, Tailàndia, Austràlia, Nova Zelanda, Uruguay, Sèrbia i Montenegro.

Notin, per tant, que els nord-americans no podran entrar a Europa, de moment.

4. I parlant dels Estats Units, Facebook té un greu problema: un centenar de marques, entre les quals figuren Coca-Cola, Honda, Verizon, Starbucks i Levi Strauss, s’han sumat al boicot publicitari contra Facebook. Consideren que la companyia de Mark Zuckerberg “ha fracassat repetidament a l’hora d’abordar la proliferació de discursos d’odi en les seves plataformes”. Sota el lema " Stop hate for profit" [No a l'odi per fer negoci], està previst que el boicot continuï tot el juliol.

5. És notícia l’oncòleg Josep Tabernero, que va ser guardonat ahir amb el Premi Nacional de Recerca de Catalunya 2019.

Tabernero és un dels principals investigadors del món en la lluita contra el càncer. En una entrevista recent al diari ARA assegurava que amb una vida saludable “es podrien evitar entre un 40% i un 50% dels tumors”, i que això passa per una educació que promogui una alimentació saludable i l’activitat física, així com la reducció de la contaminació.

6. Entre els articles d'avui d'estaca el de Joan B Culla, “Contra l’independentisme?”, dedicat a Albert Batlle. I es pregunta amb qui s’ajuntarà Batlle per liderar un projecte contra l’independentisme.

I a la contraporatda, Salvador Cardús afirma que mentre a l’espai polític independentista estan a matadegolla tots contra tots, el projecte ha quedat enxubat en una mena de son letàrgic del qual les pròximes eleccions molt difícilment podran fer que desperti.

I a Cultura, Xavier Juncosa ens explica més detalls biogràfics dels espies Bernard Hilda i Joseph Kessel, ara que una polèmica literària els ha posat a primera pàgina.

7. Als Esports, avui el Barça té doble cita. A les 20 h, la final de la Lliga a un sol partit, Barça-Baskonia, i a les 22 h, Barça - Atlètic de Madrid, partit amb què començarà la setmana en què Setién podria ser cessat com a entrenador., tot i que ahir va sopar amb Josep Maria Bartomeu, en un intent filtrat de transmetre tranquil·litat a l’entorn barcelonista.

8. I acabem amb el Mirades d’avui: quatre fotografies de Xavier Bertral del campus de periodisme de l’ARA, ple de tallers i de jocs. Els participants, que s'allotgen a l'alberg de Fundesplai al Prat de Llobregat, tenen entre 12 i 14 anys i venen de Catalunya i les Illes Balears.

Fins aquí les claus del dia. Ens retrobem d’aquí uns minuts a l’anàlisi.