Puigdemont crearà aquest mes el seu nou partit: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 2 de juliol del 2020. Els ruixats aniran a més amb el pas de les hores, aquesta tarda plourà també amb ganes en molts punts de la Catalunya Central i en comarques de Girona. El canvi de temps farà que aquest migdia sigui una mica menys calorós, i demà la refrescada serà molt notòria.

1. Aquesta matinada ha començat una operació dels Mossos d'Esquadra a La Mina, amb la intenció de desarticular una banda dedicada als robatoris amb violència.

2. L'expresident Puigdemont crearà en breu el seu nou partit. Els presos polítics del PDECat renuncien a la batalla interna i s’incorporaran a la nova formació de l’expresident, que cridarà la militància del PDECat a sumar-s’hi.

Caldrà veure si el fet que Puigdemont anunciï una nova formació política (sembla que té la intenció de dir-ne “Junts per Catalunya”) sense cap acord amb la direcció del PDECat implica necessàriament un trencament, però seria probable.

Diverses fonts consultades asseguren que el president, Quim Torra, va anunciar eleccions a la tardor, octubre o novembre. Torra no està directament implicat en l’ordenació i no se sent vinculat per com acabi. “Han tingut molt de temps”, diuen al seu entorn.

Per cert, que potser avui se sabrà si els presos polítics podrien començar a dormir a casa els caps de setmana, en un canvi de règim penitenciari.

De fet, ahir els partits de l’oposició van demanar al president Torra que convoqués eleccions. Va ser durant el ple del Parlament sobre la reconstrucció post covid-19, en què el president va avisar de la situació financera “delicadíssima” de la Generalitat: “Catalunya no pot esperar a rebre els ajuts europeus l’any vinent. Arribarem tard. Necessitem els diners ara. Els necessitem ja i naturalment confio que el president Sánchez no hi posarà cap obstacle i que farà la gestió en nom de Catalunya. No es podria entendre d’una altra manera”.

Iceta: “Nosaltres el que volem és ajudar i, per tant, una reclamació de més recursos no ens sembla aliena. El que ens semblaria erroni és situar unes expectatives impossibles, que justifiquessin un procés de reivindicació i frustració permanent”.

Carrizosa: “Sincerament jo crec que no té data, perquè el que hem vist és que, en aquests casos, el que fa el Sr. Torra i el que fan els partits independentistes és mirar quina és la data millor i canviar-la si fa falta, per fer la competència a l’altre partit independentista”.

3. Sobre la pandèmia, el president Donald Trump ha fet realitat l’ America primer, i ha acaparat l’estoc mundial de remdesivir, que és un dels dos únics fàrmacs efectius contra el coronavirus. L’Agència Espanyola del Medicament assegura que, de moment, hi ha estocs.

I Hong Kong: ahir hi va haver centenars de detinguts en el primer dia de la llei de seguretat nacional.

4. A Economia, la Paula Clemente explica que el juliol comença amb el turisme sota mínims.

El 90% dels hotels i el 25% dels restaurants de Barcelona continuen tancats. I ahir al Prat van operar 172 vols.

I, mentrestant, el 7% dels viticultors destruiran el raïm per cobrar ajudes. Es tracta d’una ajuda que es dona directament al pagès, que s’havia de sol·licitar abans de Sant Joan i que el govern espanyol ha activat per primer cop a la història a canvi que qui la rebi destrueixi tot el raïm immadur d’una parcel·la i, per tant, no el pugui comercialitzar.

5. Entre els articles, destaquem el de Germà Bel sobre el cas judicial de Laura Borràs i la pràctica del fraccionament de contractes, i a Cultura, el Xavier Cervantes explica que ahir hi va haver un concert de Roger Mas al Cruïlla XXS, cicle musical que va començar ahir a Barcelona, i repetirà divendres als Jardins del Teatre Nacional. El cantautor de Solsona, a trio, va excel·lir com és habitual, diu el nostre cronista.

6. I a Esports, el Barça ha acomiadat l’entrenador de l’equip de bàsquet, Svetislav Pesic, l’endemà de perdre la Lliga. El Barça intentarà tancar en els pròxims dies el fitxatge de Sarunas Jasikevicius. L’entrenador lituà, exjugador de l’equip blaugrana, té un any més de contracte amb el Zalgiris i una oferta per marxar al Fenerbahçe.

Fins aquí les claus del dia, d’aquí uns minuts tornem amb l’anàlisi.