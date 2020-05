García Albiol és el nou alcalde de Badalona i els exàmens de selectivitat també es faran en instituts: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (12/05/2020)

Bon nit des de l’ARA. Una ràpida ullada a les notícies amb què acaba aquest dimarts, 12 de maig de 2020.

1. Xavier García Albiol ha estat escollit aquest dimarts alcalde de Badalona. El PSC i Guanyem no han arribat a un acord sobre com repartir-se l'alcaldia de Badalona, per la qual cosa ha estat impossible que les forces progressistes arribessin a la majoria absoluta necessària per barrar el pas a Albiol.

Després d'un ple molt tens, incert fins a l'últim minut i amb forts retrets del PSC, ERC i comuns a Dolors Sabater, el líder del PP ha recuperat, contra pronòstic i entre llàgrimes, l'alcaldia de la ciutat: “Soc més militant de Badalona que del meu partit polític, i la meva alcaldia estarà centrada en tots el veïns en tots el barris, perquè sentin que l'Ajuntament vetlla pel seu futur i que tenen un alcalde que treballa per millorar la seva qualitat de vida”.

No hi ha hagut acord abans del ple malgrat que el PSC, ERC, En Comú Podem i JxCat sí que havien signat l'acord perquè el PSC i Guanyem es repartissin l'alcaldia a raó d'un any i mig cadascun. Fonts de Guanyem asseguren que l'acord no s'ha signat perquè el PSC ha retirat una clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar-lo passada la investidura, però la resta de grups han acusat la candidatura de Sabater de no voler firmar-lo perquè volien que l'alcaldia fos de dos anys per a ells i d'un per al PSC.

2. Els consellers d'Interior i Salut, Miquel Buch i Alba Vergés, han recordat que la ciutadania ha de respectar les franges horàries de passeig destinades a les persones grans, és a dir, l'espai entre les 10 h i les 12 h del migdia i l'espai entre les 19 h i les 20 h del vespre: "Les persones grans tenen dret a sortir de casa en les franges establertes i nosaltres no tenim dret a posar-los en perill".

3. Pel que fa a la situació sanitària, la consellera Vergés ha explicat que les UCI estan actualment a un 48% de la seva capacitat d'ocupació i que Salut ja ha fet tests en un 91% de les residències catalanes, tant als usuaris dels centres com als professionals que hi treballen.

4. El nombre de morts per coronavirus torna a repuntar lleugerament a Espanya després de dos dies a la baixa: en les últimes 24 hores s'han registrat 176 víctimes mortals, cosa que eleva la xifra total de defuncions fins a les 26.920. El doctor Fernando Simón també ha explicat que estan rebent molts missatges de professionals sanitaris alertant que no es compleixen les mesures de seguretat. "El que hem viscut no ho podem oblidar tan ràpid", ha avisat.

5. El govern espanyol ha decretat a partir d’aquest divendres una quarantena de 14 dies per a tots els viatgers internacionals que arribin a Espanya. Totes les persones que arribin a Espanya només podran sortir de casa o l'hotel on s'allotgin per anar a comprar menjar, fàrmacs, productes de primera necessitat i anar als equipaments sanitaris. La mesura durarà mentre es prorrogui l'estat d'alarma (fins a finals de juny o principis de juliol). Amb aquesta mesura, la Moncloa busca de moment evitar l'arribada d'estrangers que tenen una segona residència a Espanya en plena desescalada, tot i que treballa amb Itàlia, França i Alemanya per evitar les quarantenes durant les vacances d'estiu, segons va avançar ahir el govern italià. La Moncloa, però, no ho ha confirmat. La normativa també estipula que totes aquestes persones hauran d'utilitzar obligatòriament la mascareta quan surtin al carrer.

6. El cap de malalties infeccioses dels Estats Units, el doctor Anthony Fauci, ha declarat davant del Senat que reobrir l’economia massa d’hora podria tenir conseqüències molt greus. Els Estats units ja passen del 81.000 morts i el món s’acosta als 290.000.

7. Les proves d'accés a la universitat es faran també en instituts de secundària, tant públics com concertats, i no només en seus universitàries com es feia fins ara, per tal d'ampliar els espais, reduir tant els desplaçaments d'alumnes com professors i evitar les aglomeracions que s'haurien produït a les facultats.

Això no vol dir que cada alumne s'examini al seu centre d'estudi, sinó que es treballa amb la finalitat de distribuir l'alumnat prioritzant criteris de proximitat.

8. Explica Xavier Cervantes que el Mercat de Música Viva de Vic que se celebrarà del 14 al 19 de setembre prepara una edició amb continguts digitals i concerts que es podran veure en línia. De fet, les actuacions, sense públic, s'enregistraran uns dies abans a les dues sales de l'Atlàntida de Vic (l'auditori i el teatre) i estaran disponibles amb accés lliure a la web i al canal de YouTube del Mercat. Es tracta d'un material del qual els grups i artistes disposaran posteriorment per a la seva promoció. La programació artística d'aquesta edició es comunicarà al juny.

9. Acabem amb el temps. De matinada cauran xàfecs curts en força comarques, i a les Terres de l'Ebre alguns podrien ser forts. Demà, amb el pas de les hores, farà cada cop més sol, però dijous arribaran les pluges més abundants i extenses de la setmana.

