La Via Catalana des de l'aire, de sud a nord. L' Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic un vídeo aeri de la gran cadena humana que l'Onze de Setembre va resseguir el país per reclamar la independència. 24 avionetes van sobrevolar tot el recorregut de la Via Catalana de punta a punta per poder enregistrar les imatges aèries, des d'Alcanar i fins El Pertús. El vídeo l'ha realitzat Guillem Gandol.