Quim Masferrer ha visitat el plató de 'La Marató' per fer-hi una espècie de versió reduïda del seu programa 'El foraster'. A més d'un monòleg sobre el programa, ha mostrat un reportatge en què es retrobava amb algunes de les persones que ha conegut voltant per Catalunya per animar a participar al programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio.