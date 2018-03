Us oferim el debat de l'Alta Ribagorça, dins el cicle 'Les comarques, ARA'. En aquesta ocasió hi han participat quatre ribagorçans per analitzar els reptes i els problemes de futur: Albert Alins, alcalde del Pont de Suert; Josep Lluís Farrero, conseller comarcal de Turisme; Ignasi López Trueba, arquitecte, i Ramon Jordana, el ramader més jove de la comarca.