La crònica sonora del judici: el paper dels Mossos

Una de les tesis de l'acusació, i que han repetit testimonis clau com Diego Pérez de los Cobos, és que els Mossos estaven conxorxats amb el Govern per fer l'1-O. Doncs bé, aquesta tesi ha quedat tocada amb el testimoni dels comissaris Manel Castellví i Emili Quevedo. El primer a declarar aquest dilluns ha estat Castellví, que ha matisat el que va dir dijous respecte a la violència que van preveure de cara a l'1-O i ha subratllat que tant ANC com Òmnium sempre han organitzat mobilitzacions pacífiques.



Després de Castellví ha declarat Emili Quevedo, que ha insistit en desvincular els Mossos dels plans del Govern per a l'1-O. De fet, ha explicat que el major Josep Lluís Trapero va demanar dos cops al llavors president Puigdemont que desconvoqués el referèndum. Quevedo ha subratllat el malestar que van crear als Mossos algunes declaracions del conseller Quim Forn, com quan va dir que l'1-O seria com una jornada electoral normal.



Finalment, el comissari dels Mossos ha rebatut la tesi del dispositiu insuficient de cara a l'1-O, ja que simplement l'ordre judicial era impossible de complir. En resum, que segons els Mossos no hi va haver connivència amb el Govern ni passivitat davant l'1-O, dues de les coses que fonamenten el delicte de rebel·lió.

Pel que fa al delicte de malversació, aquest dilluns han declarat responsables d'Unipost. Ni la Fiscalia ni la resta d'acusacions han pogut demostrar cap pagament irregular.