"Una resolució republicana": l'actualitat en 9 tuits

1. Carmen Juan, periodista





2. Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau



Ahà. Un govern del PSOE, republicà i demòcrata, actuarà contra un Parlament per votar i aprovar una resolució republicana. Vaja, el més normal, demòcrata i republicà del món - >"Gobierno actuará contra Parlament tras censurar Rey" https://t.co/CfkOsEfiuC



3. Melcior Comes, escriptor



La Hispanidad consisteix en no deixar votar. Sembla.



4. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE a Brusel·les





5. Eudald Calvo, alcalde d’Argentona (CUP)



Primer es dóna ales al feixisme i a l'ultraespanyolisme i després, clar, es giren contra teu per no ser prou patriota. De manual. https://t.co/remk19RJr3



6. Joan Solé Giménez, periodista



Un dels eslògans de la concentració nacionalista d'avui a Barcelona deia "ni olvido ni perdón, muchos años de prisión". Quan hi hagi l'escrit d'acusació contra els presos polítics veurem si també ho canta la justícia espanyola



7. Hugo Martínez Abarca, diputat a l’Assemblea de Madrid (Podem)



Alguien me tiene que explicar qué problema hay en que un parlamento elegido democráticamente pueda expresar su posición contraria a la monarquía. Faltaría más. Lo ilegítimo es que un rey (cargo político no electo) exprese una posición política parcial. Qué mal aconsejado estuvo



8. Isabel Castro, tuitaire



No hi ha res més espanyol que esmerçar un segon del nostre temps preciós a demanar dimissions de ministres i reis espanyols. Un país que vol la independència que ha votat, no es dedica a canviar dirigents del país veí. Fa el seu camí fins a fer efectiva la independència