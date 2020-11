"Seguir lluitant per saber-ho tot": l'actualitat en 9 tuits

1. David Torrents, regidor de Junts per Catalunya Badalona a l’Ajuntament de Badalona



Avui comença el Judici del 17A. Avui molts reviurem aquells 5 dies fatídics, sobretot els familiars i les víctimes de l’atemptat. Malgrat que el judici no aclarirà coses, hem de seguir lluitant per saber-ho tot, per millorar l’atenció a les víctimes i alguns protocols existents. — David Torrents (@torrents_d) November 10, 2020



2. Jesús García Bueno, periodista



Conocíamos los fotogramas, las conversaciones... Pero no habíamos visto los vídeos. Ver a tres de los terroristas del 17-A en el suelo de una casa, preparando explosivos como si fuera un juego de mesa, impacta: https://t.co/uf5PHr1dMP — Jesús García Bueno (@jesusgbueno) November 10, 2020



3. Àlex Tort, periodista



Hi ha quelcom d'indecent en fer que 500.000 autònoms competeixin per veure quins 10.000 opten per ajudes. I hi ha quelcom indecoròs en fer, a més, que perdin el temps durant dos dies ja. — Àlex Tort (@alextortsagues) November 10, 2020



4. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Quina casualitat. Les webs o aplicacions per demanar ajuts i subvencions es col.lapsen i en canvi les webs de pagar tributs o impostos sempre funcionen perfectament. #autònoms — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) November 10, 2020



5. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



A veure, que el problema no és el col.lapse de la web, sinó haver determinat que les ajudes als autònoms es donen als primers que aconsegueixen sol.licitar-les, com qui vol aconseguir unes entrades per a un macroconcert...

Ni hi ha prou ajudes NI HI HA CAP CRITERI! #SOSAutonoms — Laia Estrada (@EstradaLaia) November 10, 2020



6. Llucia Ramis, escriptora i periodista



Ignoraven que hi hagués tants autònoms. — Llucia Ramis (@lluciaramis) November 10, 2020



7. Daniel Closa, biòleg



Les bones notícies, provisionals, sobre la vacuna contra la covid19 ens obliguen a fer equilibris. Podem celebrar-ho, però sense perdre de vista la realitat. Anem bé, però encara queda molt camí. https://t.co/6FZh52dtfj — Daniel Closa (@nielo40) November 10, 2020



8. Edu, tuitaire



Exacte.



Més enllà dels resultats i la logística de la vacuna de Pfizer en si mateixos, el més important de l'anunci d'ahir és que una vacuna és possible.



I en tenim desenes en diferents estudis clínics.



Alguna funcionarà. https://t.co/GUnjjLWxXV — Edu (@eppcan) November 10, 2020



9. Ester, metge