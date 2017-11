Rebaixes... de drets: l'actualitat en 9 tuits

1. Andreu Van den Eynde, advocat



Els danys colaterals de la rebaixa de drets i garanties amb el tema català seran (i estant sent) l’erosió del sistema de justícia per a qualsevol ciutadà. Expressió, reunió i manifestació passaran males hores.



2. Roger Mazariegos, politòleg



La campanya electoral del PP es basarà en denunciar la fuga d'empreses de Catalunya mentre Rajoy aprovava un decret exprés per facilitar el canvi de seu social sense el vot dels accionistes. I així amb tot.



3. Oriol de Balanzó, guionista



Ens culpabilitzen de la repressió com ens van culpabilitzar de la crisi econòmica. El seu objectiu és sumir-nos en la depressió. Que pensem que tot és impossible per culpa nostra.



4. Maria, tuitaire



El que més m'agrada del 21D és que com que tinc amics escampats a les 3 llistes indy tinc l'excusa perfecta per no criticar-ne cap