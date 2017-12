"Res a oferir": l'actualitat en 9 tuits

1. Cris, tuitaire





2. Jordi Perales, politòleg



La tristesa del PSOE: l'error va ser demanar l'indult del presos. Segons ells hi hauria d'haver hagut més desinfeccions de independentistes, i menys gestos de conciliació. Realment, dóna ganes de quedar-se a Espanya amb aquesta gent. https://t.co/gQVnG2fyQu



3. Argelia Queralt, professora de dret constitucional de la UB



De lo q estoy más cansada es del frentisml y hooliganismo del personal: si dices A, es q apoyas no se cuantas cosas; si dices B, defiendes todo lo contrario. Pues ni A ni B: el sectarismo no permite reconocer los grises, los matices, la pluralidad. Y así nos va.



4. Biel Figueras, escriptor i historiador



Volen imputar a l'Artadi i la Rovira per haver confeccionat la llista. Estem lluitant contra l'anormalitat més gran d'Europa.



5. Francesc Serés, escriptor



No és que hagin perdut, és molt pitjor: no tenen res per oferir.